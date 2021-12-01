خطوات حجز موعد في مدارس تعليم القيادة للنساء بالسعودية 1443

اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية خطوات جادة لإفساح الطريق أمام المرأة في المجتمع السعودي، إذ يمكن حجز موعد في مدارس تعليم القيادة للنساء 1443، وذلك بعد السماح لهن بقيادة المركبات على الطرق، واستخراج رخص قيادة مثل الرجال، فيما يمكن إجراء ذلك بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، لتتمكن المرأة من حضور التدريبات النظرية والعملية، لإصدار رخصة تمكنها من القيادة في جميع المناطق والمدن السعودية.

خطوات حجز موعد في مدارس تعليم القيادة للنساء بالسعودية

وأوضح المسؤولون عن منصة أبشر الإلكترونية، خطوات حجز موعد في مدارس تعليم القيادة للنساء بالسعودية 1443هـ، أونلاين، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر. تسجيل الحساب بإدخال اسم المستخدمة وكلمة السر الخاص بها في المنصة. اختيار أيقونة المواعيد. اختيار أيقونة المرور. النقر على الانتقال إلى خدمة المواعيد. يتم اختيار خدمة التدريب في مدارس تعليم القيادة واتباع إجراءات حجز الموعد.

شروط إصدار رخصة قيادة للمرأة في السعودية

وحدّدت الإدارة العامة للمرور في السعودية الشروط التي يجب تحقيقها لحصول النساء في المملكة على رخصة للقيادة، وهي كالتالي:

لم يسبق الحكم على المرأة في جرائم الاعتداء على النفس أو المال.

لم تكن المرأة متهمة بحيازة أو تعاطي المواد المخدرة.

الحصول على شهادة إتمام التدريب على القيادة.

عُمر المرأة لا يقل عن 18 سنة وقت تقديم طلب الحصول على الرخصة.

إجراء فحص طبي في أحد أماكن الفحص المعتمدة بوزارة الداخلية.

دفع رسوم استخراج الرخصة.

اجتياز اختبارات القيادة.

الأوراق المطلوبة لإصدار رخصة قيادة للمرأة في السعودية

وبجانب الشروط المطلوبة لإصدار رخصة قيادة للمرأة في السعودية، يوحد بعض الأوراق التي يجب توفيرها لإنجاز الخدمة، وهي: