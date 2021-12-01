نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية hrsd.gov.sa| طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ان تعرفنا في المقال السابق على طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور، نبدأ معكم في مقال جديد يقدم طريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية المرتبطة- بالضمان الاجتماعي المطور الجديد وبالتالي الاستفادة لصرف معاش الضمان للمستفيد الرئيسي والتابعين في حال انطباق الشروط عليك.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 2021 لمواطني المملكة العربية السعودية، يكون من خلال موقع وزارة الموارد البشرية، مع العمل بنظام الضمان الجديد سيكون التقديم والتسجيل فيه بشكل إلكتروني، وفي الأسفل الخطوات التي تمكنك من التسجيل.

هل التسجيل في الضمان السعودي متاح إلكترونيا

على مستفيد برنامج الضمان ان ينفذ التسجيل في موقع الموارد والتنمية والاجتماعية عن طريق النفاذ الموحد أو تسجيل جديد

مع دخول المستفيد منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية يستكمل بياناته بدقة.

المستفيد عليه تعبئة الملف الموحد

ثم تعبئة بيانات السكن(المنازل) وعمل حفظ.

الإنتقال للصفحة الرئيسية للذهاب الى قائمة البرامج المراد التقديم عليها وبعد الدخول يتم التقديم

تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي

من صفحة الدخول الرئيسية في موقع وزارة الموارد البشرية يتم الضغط على تسجيل جديد

اتبع تعليمات التسجيل بإدخال الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالمستفيد

ثم استكمال إدخال رقم الجوال ثم تعيين كلمة سر ذات أمان عالي.

قراءة الشروط والاحكام والموافقة بالإقرار بها بوضع علامة صح في المربع

الضغط فوق تسجيل

قم بتسجيل الدخول الى موقع وزارة الموارد وسيتم توجهيك بشكل مباشر الى منصة الدعم والحماية الاجتماعية

لينك التسجيل في الضمان الاجتماعي

سوف يبادر المواطنون المستفيدون بالضمان بالولوج الى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط الذي يوفره موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية https://hrsd.gov.sa من خلال رابط الضمان الاجتماعي في نفس الموقع لعمل التسجيل.

يذكر أنه أنطلق تسجيل الضمان في يوم السبت 20 نوفمبر الموافق 14/4/1443وسيستمر التسجيل حتى الأحد 22 أيار/مايو 2022 الموافق 20/10/1443.