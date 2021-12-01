نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443 شهر ديسمبر الدفعة 49 عداد نزول حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443، مع اقتراب الموعد وظل السؤال السائد هو كم باقي على نزول حساب المواطن ديسمبر 2021، وتعتمد الكثير من الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل بشكل أساسي على دعم حساب المواطن، في توفير كافة الاحتياجات الضرورية الخاصة به، كما أن المملكة العربية السعودية تحرص كل الحرص على توفير الحياة الكريمة لهؤلاء الأسر الفقيرة.

فقامت بتوفير العديد من الخدمات والبرامج التي تساعدهم على تحمل أعباء الحياة، ومن أهم هذه البرامج الاجتماعية برنامج حساب المواطن، الذي تم تفعيله في عام 2017، ونحن الآن في 2021 وقد تم صرف 48 دفعة سابقة، واستفاد الملايين من السعوديين من هذا برنامج حساب المواطن، لذلك حرصنا على أن نقدم لكم من خلال هذا المقال، وعبر موقع “ثقفني” المتميز موعد صرف حساب المواطن الدفعة 49، وطريقة الاستعلام عن إيداع المبلغ وكذلك عداد نزول حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

يتساءل الملايين من المستفيدين من الدعم المقدم كم باقي على حساب المواطن الدفعة 49، والساعة كم ينزل حساب المواطن وكثير من الأسئلة التي تدور في الأذهان، وكما هو معروف ومتبع فإن موعد إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية، فقد يقدم يوم أو يؤخر يوم على حسب يوم الصرف، وعليه فإن موعد إيداع الدفعة 49 هو الخميس بتاريخ 5 من شهر جمادى الأول 1443 الموافق 9 من شهر ديسمبر 2021.

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رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يتم الاستعلام عن إيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للمستفيد إلكترونياً، باتباع بعض الخطوات البسيطة التي سوف نذكرها فيما يلي.

الدخول على رابط برنامج حساب المواطن الرسمي من خلال محرك البحث جوجل.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور أو رقم الهوية.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة بطريقة صحيحة.

النقر على “استعلام”.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

الشهر تاريخ الصرف ربيع ثاني 1443 – ديسمبر 2021 09\12\2021 جماد أول 1443 – يناير 2021 10\01\2022 جماد ثاني – فبراير 2022 10\02\2022 رجب 1443 – مارس 2021 10\03\2021

يزداد البحث يوماً بعد يوم عن عداد نزول حساب المواطن، وهناك العديد من الأسئلة التي تبحث عن إجابة في أذهان المستفيدين، مثل متى ينزل حساب المواطن، وموعد نزول حساب المواطن بالهجري، وكم باقي على نزول حساب المواطن، وغيره من الأسئلة، لذلك قمنا نترك لكم جدول يبين مواعيد الصرف بالتفصيل حتى مارس القادم 2022.