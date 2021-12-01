نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل حساب المواطن بالهجري 1443 وكم باقي على حساب المواطن لهذا الشهر ديسمبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل حساب المواطن بالهجري، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة مع اقتراب موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443، حيث ينتظر الملايين من الأفراد والأسر المستفيدة من الدعم كم باقي على حساب المواطن 1443، وتحرص المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم للأسر الفقيرة ومتوسطة الدعم، وتوفير حياة كريمة لهم مع دمجهم في المجتمع، فقامت بتفعيل العديد من البرامج الاجتماعية التي تساهم في رفع مستواهم المعيشي، ومن أهم هذه البرامج برنامج حساب المواطن، وهو دعم مقدم لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط الموضوعة من قبل البرنامج، ونحن بصدد إيداع الأموال المستحقة للدفعة 49 في حسابات المستفيدين البنكية، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سوف نترك لكم رابط برنامج حساب المواطن للاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 49 شهر سبتمبر، وموعد صرف الدفعة 49 وطريقة الاستعلام.

متى ينزل حساب المواطن بالهجري

سؤال يتردد كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث “جوجل”، وكما هو معروف فإنه يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية، فيقدم يوم لو صادف موعد الصرف يوم الجمعة، ويؤخر يوم لو صادف يوم الصرف يوم السبت، أما بالنسبة لموعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر ديسمبر 1443، هو يوم الخميس 5 من شهر جمادى الأول الموافق 9 من شهر ديسمبر 2021.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 49

يتم الاستعلام عن إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين في حساباتهم البنكية إلكترونياً، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني الرسمي من محرك البحث جوجل.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور أو رقم الهوية ورمز التحقق.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “استعلام”.

كما أن هناك رقم حساب المواطن للاستعلام والاستفسار عن الدفعات وهو “19912”، وهو يعمل على مدار اليوم للرد على استفسارات المواطنين.

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شروط صرف دعم حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن بعض الشروط، التي يجب توافرها فيمن يرغب في صرف دعم حساب المواطن.