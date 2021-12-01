نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسبة خصم التأمينات الاجتماعية للسعوديين وغير السعوديين داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نسبة خصم التأمينات الاجتماعية للسعوديين وغير السعوديين داخل المملكة، حيث إن التأمينات الاجتماعية تقوم بخصم واستقطاع نسبة من الراتب الشهري للعاملين والموظفين داخل المملكة، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، ويتم خصم هذه النسبة حتى يتم دفع التأمينات لهم، ويتم خصم النسبة المحددة بشكل شهري، وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بتحديد هذه النسبة التي يتم استقطاعها من السعوديين وغير السعوديين المقيمين داخل المملكة، واليوم سنقوم بشرح وعرض النسبة التي يتم خصمها من قبل التأمينات الاجتماعية لكلا من السعرديين وغير السعوديين، وتعرف على متي ينزل تأمين ساند التأمين ضد التعطل عن العمل

أولا نسبة التأمينات الاجتماعية المعاش والتأمينات للسعوديين

فيجب أولا أن يتم التعرف على النسبه الخاصة بالخصم للتغطية التأمينية عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية وتتمثل كما يلي :

حيث يتم خصم نسبة محددة من المعاش والتي تخص العاملين والموظفين السعوديين.

يتم خصم نسبة من الراتب الشهري تحت بند مخاطر العمل وهي نسبة خاصة بالسعوديين وغير السعوديين.

يتم خصم نسبة من خدمة ساند وهذه النسبة خاصة بالسعوديين فقط.

كما تتمثل نسبة الاستقطاع التأميني كما يلي :

حيث يتم خصم نسبة 18٪ من القيمة الأساسية للراتب بعد التقاعد للموظف.

وفي حالات تحديد إصابات ومخاطر في العمل فتصل نسبة الاستقطاع من الراتب الشهري للتأمينات إلى 2٪ من قيمة الراتب الأساسي للموظف المسجل في التأمينات الاجتماعية

وإذا كان الموظف لدية دعم من خدمة ساند ففي هذه الحالة تصل نسبة الخصم إلى 2٪ من القيمة الأساسية للراتب. وبذلك نكون قد توصلنا إلي أن النسبة الأساسية التي يتم خصمها من الراتب من قبل التأمينات هي 22٪. ويتم تقسيم هذه النسبة ما بين صاحب العمل وكذلك المشترك بالتأمينات.

ثانيا نسبة الخصم لغير السعوديين

حيث إن نسبة الاستقطاع للتأمينات الاجتماعية للسعوديين تختلف عن نسبتها لغير السعوديين، ويرجع دلك إلى أن الشخص الغير سعودي المقيم داخل المملكة ليس لديه معاش بعد التقاعد، كما إنه لا يتم منحه دعم من خدمة ساند، ولهذا فإن نسبة الخصم لغير السعوديين تتمثل كما يلي :

طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية

ولكي يتمكن المستفيد من التسجيل بالتأمينات الاجتماعية عليه القيام ببعض الخطوات كما يلي:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

ثم عليك الاختيار من القائمة التي ستطهر لك حاملة لمجموعة اختيارات متاحة يجب عليك الضغط على ما تريده.

ثم الضغط على البدء في التسجيل

وبعدها عليك تسجيل جميع البيانات المطلوبة منك، وإرفاقها بصورة ضوئية للمستندات المطلوبة.

ويجب عليك تحضير كل المستندات المطلوبة حتي يتم طلبها منك من الهيئة العامة للتأمينات لتكتمل عملية الاشتراك.

أنواع التغطيات التأمينية التي يتم تحديد نسبة خصم التأمينات السعودية من السعوديين وغير السعوديين في المملكة

من المعروف أن هناك ثلاث أنواع من الحالات من التغطية التأمينية حسب قانون المملكة العربية السعودية، ويتم خصم نسبة التأمينات على كلا منها على حسب الظروف الجنسية للعامل ويمكن عرض الثلاث أنواع كما يلي:

أول نوع يسمي بنسبة خصم المعاش وفي هذا النوع يتم تجميعها من السعوديين فقط.

ثانيا نوع يسني نسبة خصم لمخاطر العمل وفي هذا النوع يتم تجميعها من كلا من السعوديين وغير السعوديين.

ثالث نوع يسمي بنسبة خصم دعم ساند وفي هذا النوع يتم تجميعها من الموظفين السعوديين فقط.

طريقة حساب الراتب وخصم التأمينات

يبحث الكثير من الموظفين داخل المملكة العربية السعودية سواء السعوديين أو غير السعوديين على طريقة لمعرفة مبلغ الراتب. وكذلك جميع التفاصيل الخاصة بالراتب ونسبة خصم التأمينات الاجتماعية وقيمة الراتب بعد الخصم أيضاً. والذي من الممكن معرفة كل هذه التفاصيل عن طريق تطبيق حاسبة الراتب وخصم التأمينات. كما يقدم لكم أيضاً الموعد الذي سوف يتم نزول الراتب به وكذلك راتب المتقاعدين.