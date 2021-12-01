نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخصصات المطلوبة في شركة أرامكو وسلم رواتب الوظائف في المقال التالي
التخصصات المطلوبة في شركة أرامكو وسلم رواتب الوظائف، شركة أرامكو من الشركات الرائدة في مجال الطاقة والكيمياء في المملكة العربية السعودية، والتي تدعم التجارة العالمية وتساهم في رفع مستوى كافة بلاد العالم، واستطاعت الشركة بناء منظومة عمل جيدة في مجال التنقيب والبحث عن البترول بأيدي نخبة رائعة من الكوادر عالية الكفاءة من المهندسين والإداريين والكيميائيين والمصممين، كما ترغب الشركة في إضافة المزيد من الكوادر الفنية والهندسية الجديدة إليها.
التخصصات المطلوبة في شركة أرامكو
ترغب شركة أرامكو في ضم العديد من التخصصات إليها خلال العام الجاري، ومن أهم هذه التخصصات:
- تخصص الهندسة: هندسة البترول، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والمدنية، والصناعية، والهندسة البحرية.
- تخصص الكمبيوتر والتقنية: هندسة الحاسوب، و البرمجيات، وعلوم الحاسب وأمن المعلومات.
- تخصص الأعمال التجارية: إدارة الأعمال، المحاسبة، إدارة المشاريع.
- تخصص القانون: قانون الشركات، علم الإجرام، القانون الإسلامي والدراسات.
- تخصص العلوم: الفيزياء، علوم البحار، علوم الطاقة، علوم البيئة.
- تخصص الآداب والفنون: العلاقات العامة، الاتصالات، الإعلام، اللغة العربية، العلوم، السياسة.
سلم رواتب شركة أرامكو
سلم رواتب شركة أرامكو ، تختلف رواتب العاملين في شركة أرامكو على حسب الدرجة العلمية للموظف، حيث تتراوح الرواتب ما بين 1000 ريال إلى 160 ألف ريال، ونعرض لكم متوسط سلم الرواتب لشركة أرامكو حسب الدرجة العلمية.
- الدبلوم في علوم التربية 40 ألف ريال سعودي.
- ماجستير في الصحة 30 ألف ريال سعودي.
- ماجستير في الصناعات الإنتاجية 40 ألف ريال سعودي.
- ماجستير في الصحافة والإعلام 30060 ريال سعودي.
- دكتوراه في المعلوماتية 40 ألف ريال سعودي.
- دكتوراه في الهندسة المعمارية 33375 ريال سعودي.
- دكتوراه في علوم الفيزياء 65355 ريال سعودي.
- حاملي الدبلوم 12722 ريال سعودي.
- حاملي الدبلوم العالي 12577 ريال سعودي.
- حاملي البكالوريوس 17178 ريال سعودي.
- حاملي الماجستير 23 ألف ريال سعودي.
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