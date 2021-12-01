التخصصات المطلوبة في شركة أرامكو وسلم رواتب الوظائف، شركة أرامكو من الشركات الرائدة في مجال الطاقة والكيمياء في المملكة العربية السعودية، والتي تدعم التجارة العالمية وتساهم في رفع مستوى كافة بلاد العالم، واستطاعت الشركة بناء منظومة عمل جيدة في مجال التنقيب والبحث عن البترول بأيدي نخبة رائعة من الكوادر عالية الكفاءة من المهندسين والإداريين والكيميائيين والمصممين، كما ترغب الشركة في إضافة المزيد من الكوادر الفنية والهندسية الجديدة إليها.

التخصصات المطلوبة في شركة أرامكو

ترغب شركة أرامكو في ضم العديد من التخصصات إليها خلال العام الجاري، ومن أهم هذه التخصصات:

تخصص الهندسة: هندسة البترول، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والمدنية، والصناعية، والهندسة البحرية.

تخصص الكمبيوتر والتقنية: هندسة الحاسوب، و البرمجيات، وعلوم الحاسب وأمن المعلومات.

تخصص الأعمال التجارية: إدارة الأعمال، المحاسبة، إدارة المشاريع.

تخصص القانون: قانون الشركات، علم الإجرام، القانون الإسلامي والدراسات.

تخصص العلوم: الفيزياء، علوم البحار، علوم الطاقة، علوم البيئة.

تخصص الآداب والفنون: العلاقات العامة، الاتصالات، الإعلام، اللغة العربية، العلوم، السياسة.

سلم رواتب شركة أرامكو

سلم رواتب شركة أرامكو ، تختلف رواتب العاملين في شركة أرامكو على حسب الدرجة العلمية للموظف، حيث تتراوح الرواتب ما بين 1000 ريال إلى 160 ألف ريال، ونعرض لكم متوسط سلم الرواتب لشركة أرامكو حسب الدرجة العلمية.