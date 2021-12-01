آيفون بالتقسيط من جرير وشروط الأهلية 2021 مكتبة جرير من المكتبات التي تهتم ببيع الأدوات المكتبية والهندسية وألعاب الأطفال، وأجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية والمباني السكنية، فهي تقوم بالبيع والشراء جملة وتجزئة، ويقع الفرع الرئيسي للمكتبة في المملكة العربية السعودية وبالتحديد منطقة الرياض، كما يوجد لها فروع أخرى في السعودية وقطر وأبو ظبي.

مميزات أقساط ايفون من جرير

تميزت مكتبة جرير بعمل عروض مميزة وهائلة على المشتريات لديها، كما تقدم عروض أسبوعية تتضمن خصم نصف قيمة المشتريات، ومن أبرز المشتريات التي قامت بتوفيرها آيفون 12 الذي يمتاز بمواصفات عديدة يجعل الجميع يرغبون في اقتنائه، ومن مميزات الحصول على آيفون 12 من مكتبة جرير:

يمكن تقسيط الجهاز دون دفع القسط الأولى من ثمن الهاتف.

الحصول على موافقة فورية على تقسيط الهاتف عند التقديم عليه.

تمنح مكتبة جرير تمويلات للعميل تصل إلى 30 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى فترة سداد مناسبة للجميع تصل إلى 36 شهر.

لا يتطلب التمويل وجود كفيل، كما أن هذه التمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على جولات من جرير

وضعت مكتبة جرير عدة شروط ومعايير حتى يمكن تقسيط الجوالات من خلالها، أهمها: