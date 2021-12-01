قروض إسلامية سريعة في السعودية بدون تحويل الراتب من الأهلي التجاري

قروض إسلامية في السعودية، حيث تبحث فئة كبيرة من المواطنين عن تمويلات إسلامية بدون رسوم وهو ما يوفره البنك الأهلي التجاري، الذي يوفر الحصول على سيولة نقدية فورية وذلك لجميع الأفراد والمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين بالشركات الخاصة سواء هذه الشركات معتمدة أوغير معتمدة، ويمنح البنك الأهلي تمويلات لجميع المواطنين سواء مواطنين سعوديين أو مواطنين من جنسيات متعددة ومختلفة، ويمكن الحصول علي تمويل بدون تحويل الراتب في حالة توافق شروط الصرف لكل عميل، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول علي قروض إسلامية في السعودية من البنك الأهلي التجاري.

مميزات الحصول علي قروض إسلامية في السعودية من البنك الأهلي

عند تحديد مبلغ التمويل والحصول علي قرض إسلامي من أي فرع من فروع البنك الأهلي، فان هناك عدة مميزات سوف يتمتع بها كل عميل، ومن هذه المميزات:

كافة القروض متوافقة من الأحكام الشرعية والإسلامية داخل المملكة.

الحصول علي موافقة فورية عند تقديم الطلب للبنك.

سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية تصل إلى 60 شهر.

التمتع بتأمين تكافي لأقساط التمويل في حالة التعرض للعجز أو الوفاة لا قدر الله.

التمويلات يتم صرفها للمواطن والمقيم.

توافر الحصول علي أي مبلغ تمويلي بناءً علي قدرة العميل الشهرية في سداد قيمة الأقساط الشهرية.

شروط صرف القروض من البنك الأهلي التجاري

هناك شروط رئيسية يجب توافرها حتي يتسنى الموافقة علي مبلع التمويل من البنك الأهلي، ومن بين هذه الشروط:

أقل راتب شهري يحصل عليه المواطن السعودي هو 3000 ريال سعودي.

أقل راتب شهري يحصل عليه الفرد المغترب هو 4000 ريال سعودي.

فترة عمل لا تقل عن شهر واحد بالعمل الحكومي لمن هو سعودي.

فترة عمل لا تقل عن سنة للعاملين بالقطاع الخاص سواء سعوديين أو مغتربين.

العمر لا يقل عن ثمانية عشر عاماً للسعودي، ولا يقل عن 22 عام للمغتربين.

أقل مبلغ تمويل هو 5000 ريال وأقصي مبلغ هو مليون ونصف.

كيفية التقديم علي تمويل البنك الأهلي التجاري

يستطيع جميع العملاء سواء المواطنين أو الوافدين التقديم علي طلب تمويل شخصي إلكترونياً، وذلك بعد أن تتوافر الشروط السابقة التي حددها البنك والتي تسري علي جميع العملاء، ويتم ذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة كالتالي: