استعادة الرقم السري واسم المستخدم في نظام نور فيتعرض البعض من عدم التمكن من تسجيل الدخول إلى نظام النور، بسبب نسيان الرقم السري، فيعتبر نظام نور من الأنظمة التعليمية التي وفرتها المملكة العربية السعودية، في طريق المملكة نحو تطوير الدوائر الحكومية و ميكنتها، حتى يتمكن الطلاب من تلقي المواد التعليمية بالكامل عن طريق الموقع دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

استعادة الرقم السري واسم المستخدم في نظام نور

يعتبر نسيان كلمة المرور الخاص بنا من الأمور الشائعة، فيتسبب فقدان اسم المستخدم وكلمة المرور في مشكلة كبيرة لك، وعدم التمكن من متابعة المواد الدراسية على نظام نور، عليكِ إتباع الخطوات الآتية حتى تتمكن من استعادة كلمة المرور واسم المستخدم:

خطوات تغيير كلمة السر في نظام نور للطلاب

تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور.

في خانة ادخال الرقم السري وكلمة المرور تقوم باختيار فقدان أو نسيان الرقم السري أو اسم المستخدم.

تقوم بعدها بإدخال رقم الهوية الخاص بك وسيتم ارسال رمز التحقق في رسالة عبر الهاتف.

قم بإدخال رمز التحقق واستكمال باقي البيانات التي تظهر لك.

قم باختيار التالي وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك، بعدها ستصلك رسالة بالرقم السري.

وبعدها سيطلب منك إعادة ضبط الرقم السري أو ضبط اسم المستخدم.

الخدمات التي يوفرها نظام نور برقم الطالب

يتيح نظام نور للنتائج عدة خدمات للطلاب وأولياء الأمور لتسهيل العملية الدراسية عليهم منها:

إمكانية معرفة نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية وفي جميع المديريات التعليمية.

يستطيع أولياء الأمور من متابعة درجات الأبناء ومستواهم الدراسي.

يمكن لطلاب الصف الأول الابتدائي التسجيل في نظام نور.

يتيح للمعلمين والمعلمات إمكانية إدخال النتائج الخاصة بالطلاب.

يوفر جميع المواد التعليمية وجميع الخدمات التعليمية المهمة لكل من الطلاب وأولياء الأمور.

يتيح نظام النور التسجيل في الموقع بكل سهولة من خلال رقم الهوية والبريد الإلكتروني.

كما يمكن إعادة تعين اسم المستخدم وكلة المرور في نظام نور دون الحاجة لعمل اسم مستخدم جديد.

وبذلك نكون قد عرضنا لكم استعادة الرقم السري واسم المستخدم في نظام نور، وأهم الخدمات التي يوفرها نظام نور للطلاب وأولياء الأمور.