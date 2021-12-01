شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين يوجد مجموعة من الاشتراطات التي يجب إن تتوافر في المتقدم في برنامج الضمان الاجتماعي للموظفين، واتى ذلك في الوقت الذي تم الإعلان من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شروط الحصول على الضمان الاجتماعي، مع القيام ببعض التغيرات في برنامج الضمان الاجتماعي، لأن هذا البرنامج خصص للفئات الفقيرة التي تحتاج راتب الضمان.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الرئيسي على الإنترنت بأن كل الموظفين الذين يمتلكون وظيفة ثابتة بإمكانهم التقديم في نظام الضمان الجديد.

حتي يتم تقدير أحقية الموظف في المعاش الشهري للضمان الاجتماعي من خلال قيمة دخله بصفة شهرية وتتمثل أهم الشروط للحصول على معاش الضمان الاجتماعي للموظفين في الآتي:

اشتراطات نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطوّر

لابد إن يكون الموظف حامل للجنسية السعودية ولابد إن يكون مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يمنح برنامج الضمان الاجتماعي للسيدات الأجنبية التي تتزوج من رجل سعودي الجنسية.

بالإضافة إلى النساء الارامل والمطلقات الذين كانوا متزوجين من سعوديين، والذين يحملون جنسيات آخري ويعولون أطفالهم.

بالإضافة إلى الأطفال للسيدة المطلقة والأرملة من رجل أجنبي، بشرط وجود بطاقة التنقل الخاصة بالسيدات الارامل والمطلقات والأطفال الأيتام.

لابد من عدم وجود أي ممتلكات أو سجل تجاري للموظف، وإن يقوم الموظف بمتطلبات أولاده الصحية والتعليمية.

يمنع برنامج الضمان الاجتماعي للأشخاص المسجونين.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443

لابد في البداية من الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور للموظفين.

وإدخال أسم المستخدم والرقم السري للمستخدم.

ثم الضغط على كلمة تسجيل جديد، إذا لم يتوفر لديك حساب شخصي على موقع الضمان الاجتماعي.

وبعد ذلك يتم إدخال كل البيانات الخاصة بالمستخدم في المكان المخصص له.

ثم يتم كتابة رمز التأكيد.

قم بعد لك بالموافقة على تعليمات الموقع.

يتم بعد ذلك أرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

ثم الضغط على إرسال.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي للموظفين 1443

هناك المزيد من الأسباب والعوامل التي يحققها هذا النظام وهي كالآتي:

مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة إلى الدعم المادي داخل المملكة بشرط إن يصل هذا الدعم إلى الأشخاص المستحقين.

ذلك يمكن الأسر المحتاجة من الاكتفاء الذاتي لهم دون الحاجة إلى أي مساعدة خارجية.

بالإضافة إلى وجود برامج التدريب وتوفير فرص العمل من خلال برنامج الضمان الاجتماعي المطور للموظفين.

وبذلك نكون عرضنا لكم شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين، حيث إن الحكومة السعودية تقف بجوار مواطنيها، لمواجهة المجريات الحالية وحتي يحققوا حياة كريمة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المملكة و العالم اجمع.