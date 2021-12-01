شروط الأهلية والاستحقاق من الدعم المادي لحساب المواطن

حساب المواطن لمستفيدة أعلن عن سبب حرمان المستفيد من الدعم المادي، ولكن يتم تجميد حسابه، ولذلك أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية على عدم تصحيح البيانات الخاصة بالمستفيد، وتقديم الاعتراض في الفترة التي تم الإعلان عنها، والمسموح بها، ولذلك يترتب على ذلك تجميد الدعم المادي في الحسابات البنكية للمستفيدين، وقالتلي في هذه الحالة حرمان من الدعم الشهري المستحق، ولذلك أكد برنامج حساب المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر على أن العديد من على المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم يشكو تجميد حسابه، وانقطاع الدعم المادي عنهم، ولذلك تم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن سبب تجميد الحساب الخاص بالمستفيد.

سبب تجميد الحساب :

في الفترة الأخيرة أكد برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية على العديد من الشكاوى للمستفيدين، وهذا لعدم تصحيح كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين، ولذلك هذا يقوم بتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً على الأقل، ولذلك في هذه الحالة تم إيقاف حسابكم بالبرنامج من حساب المواطن للدعم المادي، ولذلك تم تعليق استقبال أي طلب جديد من الطلبات للمتقدمين، وهذا لكي تم الحصول على الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين من حساب المواطن.

شروط الأهلية والاستحقاق من الدعم المادي

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن يكون إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 سنة. يستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية. يجب على المستفيد أن يكون حاملو بطاقات التنقل. يجب على المستفيد أن يقيم بشكل دائم ومستمر بالمملكة، حيث لا يقيم خارج السعودية لأكثر من 90 يوماً خلال ال 12 شهراً. يجب عدم تواجده في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

نسبة أرباب الأسر السعودية :

حساب المواطن أوضح لمستفيدي بالمملكة العربية السعودية، عن نسبة أرباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي، التي بلغت نسبة المئوية حوالي 92% أما بالنسبة لارباب الأسر السعودية المستحقة التي بلغت نسبتها 8% حيث أن قد بلغ نسبة الإناث المستقلات حوالي 43 % وشكل الذكـور المستقلون 57% حيث أن 85% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين بالمملكة.