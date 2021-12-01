نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب رفض التمويل الشخصي الراجحي ونظام التمويل الشخصي الجديد من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسباب رفض التمويل الشخصي الراجحي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سنتعرف علي أسباب عدم قبول التمويل الشخصي من بنك الراجحي، وذلك وفقا لما أعلنت عنه مؤسسة النقد السعودي من أحقية البنوك بالمملكة القبول أو الرفض لأي من طلبات تمويل الأشخاص، مع حرية أبداء تلك الأسباب للعميل أو عدم الإخطار بها دون أدني مسئولية تقع على البنك الممول، مع حق العميل في إلزام البنك بإرسال للعميل ما يوضح عدم القبول أو القبول لطلبه في الحصول على القرض.

أسباب رفض التمويل الشخصي الراجحي

هناك بعض الأسباب التي تؤدي الي عدم قبول التمويل الشخصي المقدم الي بنك الراجحي لذلك سنتعرف علي تلك الأسباب فيما يلي:

التعثر المالي للعميل من اهم عوامل رفض البنك للتمويل.

كون نسبة المديونية التي قامت بتحديدها مؤسسة النقد السعودي والتي تتمثل في 33% اكبر عند العميل من هذه النسبة.

في حالة أن الدخل الشهري للعميل أقل من المطلوب لدي البنك للتمويل يمكن للبنك رفض طلب التمويل.

يشترط الراجحي بقاء العميل في العمل مدة معينة وفي حالة ما قلت تلك المدة عن المطلوب يمكن للبنك الرفض.

إذا لم يتمكن العميل من تقديم المستندات المطلوبة للتمويل.

في حالة تخلف العميل عن الوفاء بأي من شروط البنك للتمويل الشخصي.

تمويل الراجحي الجديد 2021

هناك أسباب لعدم قبول التمويل الشخصي الراجحي تعتمد على ما يكون من النظام الجديد للبنك وما يطلبه هذا النظام من شروط يجب توافرها لدي العميل، وذلك من اجل الموافقة على طلب القرض أو التمويل، والتي يكون منها بالنسبة لبنك الراجحي عمر العميل لا يقل عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 من الأعوام، وذلك يكون وقت تقديم طلب الحصول على القرض مع ضرورة تحويل راتب العميل الى البنك.

نظام التمويل الشخصي الجديد الراجحي

نظام تمويل بنك الراجحي الشخصي يتنوع الى عدد من الأنظمة التي تتناسب مع احتياجات العميل، يتخللها عروض مستمرة يقوم بها البنك لصالح العميل، وعليك في هذا الصدد التسجيل في موقع بنك الراجحي الرسمي عبر الإنترنت، والدخول في أيقونة الخدمات المصرفية ثم التمويل وإدخال بياناتك حتى تتعرف على الجديد من العروض والأنظمة.

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