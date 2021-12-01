نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مبادرة مكيفات حساب المواطن وكيفية الحصول على خصم 900 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبادرة مكيفات حساب المواطن 1443 هي مبادرة أطلقتها المملكة العربية السعودية لتوفير مكيفات هوائية جودتها عالية بأسعار منخفضة لمواطنيها لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية مما يساعد المواطن في توفير نفقات الكهرباء، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة صيفاً وانخفاضها شتاءً نجد أن المكيفات تلعب دوراً ضرورياً في دولة السعودية، ووجودها مهم في منزلك أو مكان عملك لأنها تتضمن اعتدالاً في درجة حرارتها، وسنتعرف على طريقة التسجيل في مبادرة مكيفات حساب المواطن

طريقة التسجيل في مبادرة مكيفات حساب المواطن

الهدف الرئيسي والمهم من هذه المبادرة هي ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفيرها والمحافظة علي مواردها، وللتسجيل في مبادرة مكيفات حساب المواطن1443 ما عليك سوي القيام ببعض الخطوات التالية:

افتح موقع مبادرة مكيفات حساب المواطن وقم بتسجيل الدخول إليه.

سيتم إرسال رمز تحقيق علي هاتفك ثم أضف بطاقة الهوية الخاصة بك مع مراعاة إضافة تاريخ ميلادك.

ستظهر لك فوراً كل التفاصيل.

ستلاحظ وجود العديد من المتاجر التابعة بالإضافة الي أجهزة متنوعة ومختلفة.

يمكنك اختيار ما تحتاج ثم دفع المبلغ بخصم 900 ريال سعودي.

يتم إضافة خصم لكل مواطن علي السعر الإجمالي للجهاز الذي تم اختياره.

يمكنك إيجاد أقرب مكان لك من خلال مبادرة المكيفات الموجودة في المملكة.

لكل شخص مسجل في برنامج الدعم حساب المواطن يكون له استحقاق، حيث يستحق 6 مكيفات عليها خصم 900 ريال، فقط أبرز هويتك الوطنية في المتجر المشارك حتي يتم تطبيق يخصم لك 900 ريال على كل جهاز مكيف مشمول في مبادرة التكييف أو على حسب الشروط

رقم مبادرة مكيفات حساب المواطن 1443 في السعودية

من خلال هذا الرقم 920024322 يمكنك التواصل مع المبادرة لمعرفة المزيد من التفاصيل التي تلزمك والرد علي استفساراتكم لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة للحصول علي المكيف.

المبادرة مؤقتة حيث أنها ستنتهي قريباً ،فلا تتردد بالاستفادة منها واستغلال فترة الخصومات.

من خلال التسجيل علي موقع المبادرة يمكنك معرفة مدي أهليتك للحصول علي مكيف هواء مبادرة حساب المواطن 1443، ستظهر لك كافة التفاصيل فنكيفاتور التسجيل وتفعيل حسابك وإضافة البيانات المطلوبة من خلال موقع المبادرة.

من خلال موقع تويتر يمكنك متابعة الأخبار الخاصة بالمبادرة، حيث يوجد رابط رسمي للمبادرة يمكنك الدخول علية عن طريق حساب المواطن وسيتم نقلك فوراً إلي الصفحة الرئيسية المتاح عليها جميع التفاصيل ويمكنك أيضاً الاستفسار من خلالها. ستنتهي المبادرة رسمياً في شهر ديسمبر 2021 ،فيمكنك التسجيل الآن والاستفادة من الخصم.