أول قسط بعد شهرين وأحصل علي سيولة نقدية بدون كفيل وبدون شرط اعتماد جهة العمل

أول قسط بعد شهرين وأحصل علي سيولة نقدية بدون كفيل ، أحد العروض التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من منتجات تمويلية بمبالغ مالية كبيرة، تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية والشرائية ، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، وتتلائم مع كافة الإلتزامات المالية الأخرى له ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي الذي تقدمه شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال ، علي الشروط التي حددتها الشركة للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

أول قسط بعد شهرين وأحصل علي سيولة نقدية فورية

تمويل فورى ونقدي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وبدون شرط اعتماد جهة العمل الخاصة بالشخص المتقدم بالطلب ، يأتي ضمن مجموعة من العروض التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل ، والتي توفرها الشركة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية ، حيث تقدم الشركة هذا المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل، وتقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل العديد من المزايا من خلال هذا العرض التمويلي التي توفرها الشركة لقطاع الأفراد.

مميزات التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

تمويل شخصي قامت شركة اليسر بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. أول قسط من الأقساط الشهرية المستحقة بعد شهرين. توفر شركة اليسر من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف ريال سعودي. تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي دفع رسوم إدارية ، الاستفادة من تمويل شركة اليسر. لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية. تتيح شركة اليسر للعملاء إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، تصل مدتها حتي 36 شهر. يمكن للمواطن المقيم بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل. العميل المتقاعد يمكنه التقدم بطلب تمويل شركة اليسر بأسهل الشروط والمتطلبات.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل