نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حصول المطلقة علي معاش الضمان الاجتماعي المطور وموعد الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن شروط حصول المطلقة على معاش الضمان الاجتماعي، وحددت بعض الضوابط التي تضمن وصول المعاشات للمستحقين، من مبالغ وروابط يتم صرفها شهرياً، بناء على قبول الطلب والشمول ضمن المستحقين علي معاش الضمان الاجتماعي للمطلقات ،حيث حرصت الوزارة علي دعم ورعاية المطلقات عن طريق توفير كافة المساندات والمساعدات المالية حتي يستطعن العيش بشكل أمن والقدرة علي مواجهة التحديات اليومية الصعبة.

شروط معاش الضمان للمطلقات

يجب أن تطبق الشروط والأحكام المقررة علي المرأة المطلقة حتي يتاح لها صرف معاش الضمان الاجتماعي والاستفادة به

أن تكون المرأة المطلقة سعودية الجنسية أو تكون زوجة رجل سعودي الجنسية ولها أبناء سعوديين الجنسية.

ومن لديها أيتام أو معاقين أو أرملة سعودية الجنسية

أن تكون المتقدمة مقيمة بمفردها ومنفصلها عن أهلها ومستقلة في منزلها الخاص داخل المملكة حتي تكون مؤهلة للدعم المالي.

أن تكون مقيمة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

ألا تكون المطلقة أو الأرملة موظفة ولها دخل ثابت وإذا ثبت عكس ذلك لن تحصل علي الدعم المادي من الوزارة

ان يكون لديها حساب بنكي يتم تحويل مبلغ الدعم المالي عليه

يشترط ألا تكون تابعة لأي جهة حكومية أو موظفة بها.

ألا يقل عمرها عن 35 سنة

أما إذا كانت المرأة المطلقة تسكن مع والدها وليس لديها أبناء رأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدي استحقاقاتها معاشاً أمني مطور، وأكدت أن النظام بالكامل يعامل الأفراد كأسرة واحدة.

موعد صرف أول دفعات نظام الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية انه في شهر ديسمبر من العام الحالي سيتم دراسة الاستحقاق لكل المتقدمين وسيتم صرف أول معاش لهم في شهر يناير من العام الجديد ،ويحق للمستحقين تقديم اعتراض علي قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة، كمان أن التسجيل يكون من خلال منصة الدعم والحماية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية.

يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

في حال التخلف عن شرط واحد من شروط الاستحقاق المذكورة او علم الوزارة بأن البيانات المقدمة غير سليمة.

عدم التزام المستحق بخطة التأهيل.

وأيضاً عند تنازل المستحق عن المعاش.

وفي حالة وفاة المستحق.

وفي حال انطباق جميع الشروط يجب تقديم طلب عبر موقع الضمان الاجتماعي، حيث يتم النظر في الشروط ومراجعتها بواسطة الإدارة المختصة.