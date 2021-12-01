noor moe gov sa رابط الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية 1443 عبر الموقع الرسمي نظام نور لجميع المراحل

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رابط الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية 1443 يحتاج عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى التعرف على تفاصيل الحصول على مكافآت الطلاب عبر نظام نور، وهي المكافآت التي يتم تقديمها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية للطلاب في المراحل المختلفة تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط والتي يجب توافرها للحصول على هذه المكافآت، ويتم تقديم الحصول على هذه المكافآت الخاصة بالطلاب من خلال نظام نور التعليمي الالكتروني، وذلك في اطار التحفيز المستمر الذي تسعى إليه وزارة التربية والتعليم السعودية للطلاب للأقبال على التعليم في جميع المراحل الدراسية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور طريقة الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية من خلال نظام نور التعليمي الالكتروني.
مكافآت الطلاب عبر نظام نور
تقوم وزارة التربية والتعليم السعودية بالاهتمام بتقديم مكافآت للطلاب في اطار التحفيز للطلاب على مدار العام الدراسي، بالإضافة الى توفير كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب وفرص التعليم المناسبة في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، حيث تختلف قيمة المكافآت الخاصة بالطلاب والتي يتم تقديمها بشكل سنوي من قبل وزارة التربية والتعليم والتي تتراوح ما بين 90 ريال سعودي وحتى 600 ريال سعودي، وذلك تبعا للمرحلة التعليمية الخاصة بالطلاب واحتياجات الطالب، كما يتم تقديم الحصول على هذه المكافآت للطلاب بسهولة من خلال موقع نظام نور التعليمي الالكتروني.
رابط الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية 1443
تتيح وزارة التعليم السعودية إمكانية الاستعلام عن تفاصيل مكافآت الطلاب برقم الهوية الوطنية مباشرة من خلال نظام نور التعليمي الالكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم الدخول إلى نظام نور التعليمي مباشرة من خلال هذا الرابط.
- تحديد المكافآت ثم الضغط على عرض المكافآت.
- تختار عرض مسيرات المكافأة.
- كتابة البيانات الخاصة بالطالب في الخانات الفارغة.
- سوف تظهر كافة التفاصيل على الفور.
قيمة مكافآت الطلاب 1443
|التربية الخاصة تصرف لهم مكافأة
|المرحلة الابتدائية: 300 ريال سعودي للقسم الخارجي و 390 ريال للقسم الداخلي.
المتوسطة: 357 ريال للقسم الخارجي و يضاف 135 ريال للقسم الداخلي.
الثانوية: 450 ريال سعودي للقسم الخارجي و 750 ريال للقسم الداخلي.
|طلاب حفظة القرآن يصرف لهم مكافأة
|طلاب المرحلة الابتدائية: 250 ريال سعودي.
المرحلة المتوسطة: 500 ريال.
المرحلة الثانوية: 600 ريال سعودي.
|طلاب دار التوحيد تصرف لهم مكافأة مالية
|المرحلة المتوسطة: 300 ريال سعودي.
المرحلة الثانوية: 375 ريال.
|الطلاب المتقدمين لمحو الأمية من الكبار المنسوبين للدول
للطلاب الغير منسوبين للدول
| مكافأة بقيمة 500 ريال سعودي.
مكافأة مالية تبلغ 1000 ريال سعودي.
|طلاب معاهد النور
|مكافأة تبلغ 400 ريال سعودي.
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