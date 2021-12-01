التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث حددت الوزارة يوم 20 نوفمبر 2021 كموعد بداية عملية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور على ان تنتهي فترة التسجيل في شهر مايو 2022، ويهد نظام الضمان الاجتماعي الجديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وفق لما جاء به برنامج رؤيا المملكة 2030، كما أدخلت وزارة الموارد البشرية العديد من التحديثات على نظام الضمان الاجتماعي الجديد تماشيا ومع التطورات التي تعرفها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، حيث تسعى المملكة إلى دعم الأسر الفقرة والمحتاجة ومساعدتها في التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج من خلال مرافقة وتأهيل وتدريب المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

رابط طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور أصبحت الشغل الشاغل لكل مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية من أصحاب الدخل الضعيف والفئات الأشد احتياجا من الفقراء، يذكر ان نظام الضمان الاجتماعي الجديد قد وافق عليه مجلس الوزراء السعوي العام الماضي وبدأ العمل به بداية من شهر نوفمبر 2021 وللتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية السعودية

ثانيا: يجب عليك تسجيل حساب جديد بالضغط على مربع “تسجيل جديد”.

ثالثا: اذا كان ليك حساب قديم على المنصة يمكن الدخول مباشرة بوضع اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعا: ثم كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص الذي يرغب في التسجيل ومن بينها رقم الهوية الوطنية، تاريخ ومكان ميلاده، رقم الهاتف الخاص به.

خامسا: كتابة رمز التحقق المدرجة في الصورة.

سادسا: أيضا النقر على الإقرار والموافقة على الشروط والأحكام.

سابعا: رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منك

ثامنا: النقر على مربع إرسال.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ان يكون سعودي الجنسية .

الإقامة داخل المملكة إقامة دائمة .

لكل مطلقة او ارملة غير سعودية يجب ان يتوفر شرط اعالة ابناءها السعوديون وتقيم داخل المملكة

كذلك يجب ان تتوفر في مستحق الدعم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي.

من بين اهم الشروط توفر حساب بنكي مستقل ايبان.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقل والذي تعرفنا فيه بالتفصيل على على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443. او ما يسمى بالضمان الاجتماعي المطور. كما بينا لمتابعينا الكرام داخل المملكة العربية السعودية شروط ورابط التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد. ونتمنى التوفيق للجميع والحصول على الدعم المادي ولكل من لم يستطيع التقديم ما عليه سوى ترك تعليق اسفل المقال يشرح لنا فيه الصعوبات التي واجهها اثناء التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443