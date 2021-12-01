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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات هيونداي بالتقسيط من بنك البلاد السعودي 2021 في المقال التالي
عروض سيارات هيونداي بالتقسيط تدخل في نطاق البرامج المتوفرة من خلال بنك البلاد في المملكة العربية السعودية، فالبنك يوفر عرض التمويل التأجيري بالاشتراك مع شركة الوعلان للتجارة، ويمكن طلب سيارة أقساط بدون دفعة أولى قبل مرور العام الجاري، وكذلك بدون رسوم إدارية، ويمكن استخدام حاسبة تقسيط السيارات للتعرف على قيمة الدفعات المطلوبة، لذا سنقدم شروط سيارات هيونداي مستعملة تقسيط أو أيضًا الحصول على سيارة جديدة هيونداي تقسيط 2021.
عروض سيارات هيونداي بالتقسيط
يعمل البنك على توفير كافة التسهيلات للعملاء من خلال تقديم أكثر من برنامج من برامج تقسيط السيارات وذلك رغبة من البنك في تلبية احتياجات العملاء من داخل المملكة، ومن أهم تلك البرامج التمويل التأجيري للسيارات والذي يتميز بالآتي:
- يمكن الحصول على التمويل لجميع العملاء من داخل المملكة وليس قاصرًا على السعوديين فقط.
- يمنح البنك العملاء إمكانية الحصول على موافقة فورية مبدئية بمجرد الزيارة الأولى.
- يوفر البنك إمكانية اختيار نسبة كبيرة للاستقطاع في حالة توافر الشروط.
- مبلغ تمويل كبير لشراء السيارة المفضلة للعميل.
- لا يحتاج العميل في بعض الحالات إلى سداد دفعات مقدمة، كما يتم الاختيار من قبل العميل في تأجيل مبلغ كدفعة أخيرة أو لا.
- مزايا تأمينية متعددة طوال فترة التأجير التمويلي للسيارة.
- يقدم البنك للعملاء إمكانية التفويض لسائق آخر، كما يمكن بعد موافقة البنك التنازل عن السيارة لعميل آخر.
شروط سيارات هيونداي مستعملة تقسيط بنك البلاد
يمكن تقديم طلب تقسيط السيارات أو التمويل التأجيري لسيارات هيونداي عبر موقع بنك البلاد وينبغي أن يتم توافر الشروط التالية للقبول:
- أن يكون العميل قد تخطى عمر الثامنة عشر.
- امتلاك العميل لحساب داخل بنك البلاد جاري إحدى الشروط الأساسية للحصول على التمويل.
- يتيح البنك التمويل التأجيري للعاملين بأي من القطاعات المختلفة بالمملكة أو المتقاعدين في حال كانت جهة العمل معتمدة من البنك، مع ضرورة بقاء المتقدم على رأس العمل في حالة عدم وصوله سن التقاعد.
- يمنح العملاء التمويل في حالة عدم تجاوز الموظفين خمسة وستون عامًا وقت سداد آخر قسط، أما بالنسبة للمتقاعدين فيجب ألا يتجاوزا سن السبعون عامًا عند سداد القسط الأخير.
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