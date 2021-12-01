شروط سيارة جديدة هيونداي تقسيط وطريقة التسجيل 2021

سيارة جديدة هيونداي تقسيط يمكن الاستفادة من عروض البنك للحصول عليها وخصوصًا بنك البلاد السعودي أحد أهم المؤسسات المصرفية التي طورت أنواع كثيرة ومختلفة للتمويل ومنها تمويل تقسيط السيارات الجديدة بنظام الشراء أو نظام التمويل التأجيري ولا بد من معرفة أنواع سيارات هيونداي وأسعارها 2021 قبل تقديم الطلب، والحصول على عروض سيارات هيونداي بالتقسيط ويمكن استغلال حاسبة تقسيط السيارات لمعرفة قيمة الأقساط وسوف نوفر لكم شروط طلب سيارة أقساط 2021.

سيارة جديدة هيونداي تقسيط

يمكنك الاستفادة من العروض التمويلية التي يوفرها بنك البلاد في اقتناء سيارة أحلامك بكل سهولة، حيث يوفر لك البنك من خلال برنامج تمويل سيارتي بنظام المرابحة ويتميز هذا البرنامج بالآتي:

في حالة تغطية الحد الائتماني يمكنك اختيار أي سيارة تفضلها.

يسمح لك البنك بالسداد خلال فترة كبيرة.

لا يشترط البنك عليك توفير كفيل أو سداد دفعة مقدمة.

يتاح السداد المبكر في حالة طلب العميل وموافقة القواعد الموضوعة من قبل مؤسسة النقد.

يتميز هذا البرنامج بالسماح للعملاء بتأجيل قسط واحد سنويًا في حالة رغبتك.

يمكنك الاستفادة من التمويل الإضافي.

يتوفر التمويل لكافة العملاء داخل المملكة سواء أكانوا سعوديين أو من جنسيات أخرى.

يحسب البنك قيمة المصاريف الإدارية بنسبة 1% فقط على ألا تزيد قيمة المبلغ المسدد عن خمسة ألاف ريال سعودي.

شروط تمويل المرابحة بنك البلاد

أما عن الشروط المطلوبة لطلب تمويل تقسيط السيارات بنك البلاد فهي انحصرت في النقاط التالية: