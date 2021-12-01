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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو هايبر السعودية حتى 7 ديسمبر بأقوى الخصومات والتخفيضات في المقال التالي
عروض لولو هايبر السعودية من المميزات التي تزيد من كثرة العملاء والمستهلكين ممن يقومون بالشراء منه، حيث أنه يقدم عروض أسبوعية على كافة المنتجات المباعة به سواء منتجات غذائية أو خضروات وفاكهة وغيرها من الأطعمة، مع خصومات هائلة تصل إلى 50%، ويعتبر لولو هايبر من أشهر المتاجر السعودية التي تختص ببيع كافة أنواع السلع الغذائية ذات الجودة المميزة والأسعار التنافسية.
عروض لولو هايبر السعودية
تقدم فروع لولو هايبر السعودية مجموعة من العروض المميزة للعملاء وكافة المستهلكين في المتاجر العامة والأسواق الإلكترونية، ومن بين هذه العروض ما تقدمه على منتجات الفاكهة والخضروات كما يلي:
- عنب أحمر جنوبي يكون للكيلو منمه قيمة 9.95 ريال سعودي بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- فراولة مصرية تباع بالعلبة لها قيمة 5.50 ريال سعودي بدلًا من 9.75 ريال سعودي.
- كوسة سعودية يباع الكيلو مقابل قيمة 3.95 ريال سعودي بدلًا من 6.95 ريال سعودي.
- كيلو الرمان الأسبان له قيمة 9.95 ريال سعودي بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
عروض المنتجات الغذائية في لولو هايبر السعودية
يمنح لولو هايبر السعودية خصومات هائلة على السلع والمنتجات الغذائية المتداولة بكثرة، والتي منها كل مما يأتي:
- سمك بلطي صغير يكون الكيلو له قيمة 6.90 ريال سعودي بدلًا من 9.90 ريال سعودي.
- لحم بقري محلى بالعظم له قيمة 19.90 ريال سعودي بدلًا من 26.90 ريال سعودي.
- دجاج مقطع طازج 500 جرام له قيمة 5.25 ريال سعودي بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- كيلو جاموس مندي له قيمة 25.90 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
- كيك فستق وسط له قيمة 39.75 ريال سعودي.
- كيلو برياني لحم حيدر أبادي له قيمة 29.90 ريال سعودي.
- أرز مقلي مشكل للكيلو له قيمة 19.90 ريال سعودي.
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