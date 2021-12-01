رابط التسجيل في منصة مقيم muqeem للقادمين الي المملكة

التسجيل في منصة مقيم، أحد الاستعلامات الهامة للعديد من المواطنين الوافدين الي المملكة العربية السعودية، هي طريقة التسجيل في منصة مقيم وشروط التسجيل التي تم تحديدها لجميع المواطنين، فقد عملت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية علي فرض التسجيل من خلال منصة مقيم وذلك من أجل التأكد من الحالة الصحية للوافدين قبل أن يتم السماح لهم بدخول البلاد، فقد دعت المديرية العامة للجوازات بالسعودية جميع الأفراد الراغبين في الدخول الي أراضي المملكة بتسجيل اللقاحات بشكل إلكتروني قبل الدخول الي المملكة، ويشمل التسجيل كل من مواطني الدول بمجلس التعاون الخليجي والمقيمين والمرافقين التابعين لهم وللأفراد الحاملين للتأشيرات الجديدة، وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل في منصة مقيم.

شروط التسجيل في منصة مقيم

حددت منصة مقيم بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المواطنين المسافرين للسعودية حتي يتم التسجيل في المنصة، وهي:

يشترط أن يكون الشخص الراغب في التسجيل من الحاصلين علي أي من اللقاحات التي تعد معتمدة بالمملكة العربية السعودية.

يتطلب التسجيل أن تكون شهادة اللقاح مصدقة من جانب من أحد الجهات الصحية من أي بلد يتبع لها الشخص.

يجب تقديم أصل الشهادة الصحية عند المغادرة الي أراضي المملكة.

يجب أن يتولى الشخص المُسافر تسجيل البيانات قبل التوجه الي المغادرة للمملكة بحوالي 72 ساعة.

يجب أن يتم التعهد بصحة جميع البيانات التي تم تسجيلها في منصة قدوم، حتي تقوم الجهات المعنية بفحص المعلومات بطريقة صحيحة.

يتطلب علي كل شخص مُسافر أن يقوم بتحميل التطبيق الإلكتروني توكلنا قبل أن يتم الوصول والتسجيل فور الوصول.

رابط التسجيل في منصة مقيم

يتم التسجيل في منصة مقيم للقادمين الي المملكة من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم لجميع المواطنين علي النحو التالي: