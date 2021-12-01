عروض العثيم السعودية شهر ديسمبر/ ربيع الثاني بخصومات حتى 50%

تقدم سلسلة أسواق عبد الله العثيم السعودية عددًا من العروض الأسبوعية التي يترقبها كل مواطني المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 1 من ديسمبر عام 2021، كما تقوم أسواق عبد الله العثيم بعرض منتجاتها بالأسعار في كافة الفروع بالمملكة العربية السعودية وقامت أسواق العثيم أيضًا بطرح عروض وخصومات مذهلة على جميع منتجاتها المتنوعة بين فئات الأسماك واللحوم والخضروات والفواكه والمنظفات والمساحيق والمنتجات الغذائية المختلفة مثل المعلبات والعصائر وغيرها، بالإضافة إلى ركن الإلكترونيات.

أفضل عروض العثيم

أعلنت أسواق عبد الله العثيم اليوم عن بدء طرح أولى عروضها في بداية شهر ديسمبر بعد إطلاق مهرجان اللحم الطازج في جميع الفروع بجدة والرياض وغيرها، وأعلتنت العثيم عن أفضل عروضها والتي حازت على الأكثر مبيعًا، وتتمثل في:

خصم على معجون طماطم السعودية حجم 135 جم بسعر 11.95 ريال سعودي.

خصم على أرز بسمتي من الوليمة حجم كيلو بسعر 68.95 بدلًا من 80.95 ريال سعودي.

عرض على سمن فارم حجم 800 جرام بسعر 41.95 ريال سعودي.

عرض على عبوة أكياس شاي ليبتون 150 كيس بسعر 29.25 ريال سعودي.

خصم على شامبو من صانسيلك حجم 700 ملي بسعر 14.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

خصم على دجاج مجمد من دو بسعر 132.95 ريال بدلًا من 154.95 ريال سعودي.

عرض على برطمان نوتيلا حجم 825 جرام بسعر 36.95 ريال سعودي.

خصم على صابون صحون سائل من فيري حجم 1.5 لتر بسعر 16.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية

كما تستمر عروض العثيم الأسبوعية في التزايد لكل عملاء المملكة العربية السعودية في جميع فروع العثيم، ومن أهم العروض الأسبوعية ما يلي: