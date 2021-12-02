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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر أخبار الضمان الاجتماعي الجديد المطور “توتير” 1443 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة جاءت أخر أخبار الضمان الاجتماعي من خلال توتير بخصوص نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443، حسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحد المانع، وألية وكيفية التسجيل بالضمان، شروط تقديم الضمان الاجتماعي الجديد الموحد على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، احتساب الأهلية والاستحقاق في الضمان الجديد المطور، والذي يبين استحقاق المطلقات، ووضع المرأة المُطلقة من أسرة ضمانية، فقد أجابت الوزارة عن هذا التساؤل، وبينت وزارة الموارد البشرية أنه وفي حال كان سكن المرأة المطلقة مع أسرتها، حينها يتم تسجيلها كنابع لأسرتها، أما في حال كانت تسكن في سكن مُستقل عن أسرتها، حينها تقوم بتسجيل نفسها مستقلة، ويجب أن تقدم ما يُثبت استقلاليتها،، ويتم التسجيل من خلال منصة الضمان الاجتماعي الجديد المُطور sbis.hrsd.gov.sa “منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وفي حال أثبت الاستقلالية عن أسرتها، فتستحق حينها 1000 ريال كاملة، أما في خال لم تُثبت استقلاليتها تعامل معاملة التابع لعائلها.
أخبار الضمان الاجتماعي الجديد المطور “توتير” 1443 وفق وزارة الموار البشرية
سناب سفير الضمان الاجتماعي
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسجيل والتقديم على الضمان الاجتماعي الجديد المُطور على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث سيظل باب تسجيل المتقدمين لمدة 6 شهور كاملة بدأت من يوم الإعلان عن بداية التقديم، هذا وقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد من خلال رابط خصصته الوزارة لذلك، حيث سيتم مراجعة ودراسة وتدقيق طلبات من قاموا بالتسجيل، بعدها سيتم تحديد الأهلية والاستحقاق وفق الشروط والضوابط الموضوعة.
ألية وكيفية التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد والمطور 1443
وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية عن ألية التقديم والتسجيل غلى منصة الحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور، فقد جاءت الآلية المُعلنة وفق الخطوات التالية:
- زيارة وتسجيل الدخول على رابط موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”.
- قيامك بالتسجيل في المنصة.
- الدخول على الملف الموحد.
- تعبئة المعلومات الصحيحة والدقية المطلوبة.
- الموافقة على الإقرار والتقديم.
- متابعة إجراءات الطلب.
التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد برقم الهوية
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من تطوير الضمان الاجتماعي هو تغطية فئات وأفراد لم تشملهم التغطية في ظل النظام السابق، وذلك حسب ما صرح به وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي “سلطان الجريس”، وبذلك يتحقق هدف الوزارة في تغطية اجتماعية لمواطنين لم يكونوا أصلًا مشمولين سابقًا.
شروط تقديم الضمان الاجتماعي الجديد على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية
كما يجب الإشارة إلى تصريحات الجريس هاتفيا على قناة “السعودية الفضائية”، حيث صرح بأنه من خلال النظام الجديد للضمان الاجتماعي المطور سيكون هناك سجل موحد لكل أسرة، وسيتم من خلال السجل الموحد التعرف على وضع الأسرة من حيث استحققها للدعم.
رابط تقديم منصة الضمان الاجتماعي الجديد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رابط التقديم والتسجيل https://sbis.hrsd.gov.sa، حيث تم تفعيل الرابط الذي استقبل طلبات التسجيل منذ يوم السبت 15 ربيع ثاني 1443، الموافق 20 نوفمبر 2021، كما قامت الوزارة بنشر تفاصيل وطريقة احتساب المعاش وفق ألية محددة، وذلك وفق التالي:
- معاش الضمان الاجتماعي لعائل الأسرة أو الفرد يتم بعد جمع قيمة الدخل المكتسب الشهري لجميع أفراد الأسرة، أو دخل الفرد الشهري.
- خصم ما قيمته 50% من الدخل الشهري.
- إضافة ما تم خصمه إلى مجموع الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي.
- يتم استثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة.
- ثم يتم مقارنة المجموع والدخل المحتسب بالحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان وذلك حسب الاستحقاق الشهري وفق عدد أفراد الأسرة .
- الحد الأدنى لا يقل عن 1100 ريال لرب الأسرة
- أدنى معاش 550 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة.
احتساب الأهلية والاستحقاق في الضمان الجديد المطور
وأضاف “الجريس”: أن نظام الضمان الجديد سوف يشمل جميع الفئات من موظفين وغير موظفين ومتقاعدين، حيث أن المعاير للاستحقاق تعتمد في الأساس على القدرة المالية، دون النظر إلى سن المستفيد أو وضعة.
وصول الدخل للحد المانع يمنع الاستفادة من الضمان الجديد حسب أعد افراد الأسرة
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال
|2001
|2
|1285 ريال
|2570
|3
|1570 ريال
|3140
|4
|1855 ريال
|3710
|5
|2140 ريال
|4280
|6
|2420 ريال
|4840
|7
|2710 ريال
|5420
|8
|3000 ريال
|6000
|9
|3280 ريال
|6560
|10
|3560 ريال
|7120
|12
|3840 ريال
|7680
|13
|4130 ريال
|8260
|13
|4410 ريال
|8820
|14
|4700 ريال
|9400
|15
|5000 ريال
|10000
أما بخصوص الحد المانع من الاستفادة بالضمان الاجتماعي، فقد أكد الجريس أنه لن يتم السماح لمن يمتلك دخل أعلى من الحد المانع من الاستفادة والاستحقاق لدعم الضمان، وذلك لأن ألية النظام الجديد ترتكز على القدرة المادية للأسر، حيث أن من لدية مدخول مادي يغطي احتياجات الأسرة الأساسية، يمنعه ذلك من استحقاقات الضمان.
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