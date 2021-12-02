الضمان الاجتماعي المطور 1443 وخطوات التسجيل وشروط الحصول على الخدمات الجديدة

كيفية وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 من أكثر المواضيع التي تشغل مؤشرات البحث في المملكة العربية السعودية من قبّل المواطنين السعوديين الذين هم بحاجة إلى الدعم المادي والحصول على الخدمات المقدمة من المملكة ويعد الضمان الاجتماعي المطور هي خدمة قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للمواطنين وخاصة كبار السن الذين لم يعد في مقدرتهم الالتحاق ببيئة العمل والحصول على دخل ثابت للتكيف مع ظروف الحياة الحالية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكنكم التسجيل للحصول على خدمات الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443 من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعي السعودية .

النقر على أيقونة “خدمات الواجهة الرئيسية”.

ثم اختيار أيقونة “بوابة خدمات التنمية الاجتماعية”.

إذا كنت جديدًا على المنصة قم بتسجيل دخول جديد وإذا كان لديك حساب سابق قم بالدخول عليه مباشرة.

الضغط على أيقونة “معاش الضمان الاجتماعي”.

قم بقراءة كافة وشروط وضوابط الخدمة لاستكمال الدخول.

سجل كل البيانات الخاصة المطلوبة منك على المنصة التابعة لك ولأسرتك.

بعد ذلك قم بتعبئة كل البيانات بشكل صحيح والتأكد مرة أخرى من صحتها ورفع كل المستندات والملفات المطلوبة منك.

انقر على الموافقة على شروط المنصة واضغط على “تقديم الطلب”.

يتم ارسال رقم لك قم بالاحتفاظ بك سيفيدك عند الاستعلام عن أي شيء يخص الضمان الاجتماعي بعد ذلك.

شروط الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي السعودي 1443

قبل الدخول على المنصة لتسجيل الدخول على الخدمة قم بمعرفة شروط استحقاق المواطن السعودي للخدمة أولًا والتي تتمثل فيما يلي:-