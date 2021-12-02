نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقق من أهلية حساب المواطن الدفعة 49 وشرح استخدام الحاسبة التقديرية معرفة قيمة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التحقق من أهلية حساب المواطن الدفعة 49 وشرح استخدام الحاسبة التقديرية معرفة قيمة الدعم وذلك بعد إصدار دفعة حساب المواطن شهر ديسمبر 2021 الدفعة 49 .والتي ينتظرها الكثير حيث تشهد تلك الدفعة عديد من الضوابط وأخر تلك التعديلات فى حساب المواطن التي شملت الفرد المستقل. وخبر أيفاق التسجيل فى البرنامج للمستفيدين الجدد وكذلك قرار تعليق استقبال أي طلبات جديدة للتسجيل فى حساب المواطن والتي توقفت منذ اكثر من عام ونصف وعدم أصافة أي مستفيدين جدد فى برنامج حساب المواطن.

التحقق من أهلية حساب المواطن الدفعة 49 ديسمبر 2021

يستطيع المواطن المستفيد من حساب المواطن أن يقوم بالتحقق من نتائج الأهلية للدفعة 49 فى حساب المواطن ومعرفة انطباق المعايير والشروط التي يقرها برنامج حساب المواطن وذلك من اجل صرف الدغم للدفعة 49 وذلك عن طريق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

وبعد ذلك تسجيل الدخول على حساب المواطن المستفيد.

ثم يتم الضغط على خيار دراسة الأهلية والتي تكون فى القائمة الرئيسية.

وبعد ذلك تظهر ثلاث حالات للتحقق من الأهلية وهى: الحالة الأولي للمستفيد وهى تكون مؤهل. والحالة الثانية للمستفيد وتكون غير مؤهل. والحالة الثالثة تكون عبارة عن لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقاً.

وفى حالة إن كان المستفيد مؤهل فى حساب المواطن يتم التعرف على تفاصيل الأهلية.

رابط وخطوات تقديم طلب اعتراض على دعم الدفعة 49 في حساب المواطن.

حساب المواطن| كيفية الاستعلام عن الدفعات برقم الهوية وحل مشكلة تعليق الدفعة.

إضافة مولود جديد في حساب المواطن وشروط تسجيل المرأة مستقلة في حساب المواطن.

الإفصاح عن الدخل فى حساب المواطن وتعديل الدخل لاستحقاق الدعم.

معرفة قيمة الدعم فى حساب المواطن عن طريق الحاسبة التقديرية

يقدم برنامج حساب المواطن خدمة الحاسبة التقديرية والتي تمكن المستفيدين من برنامج حساب المواطن فى التعرف على قيمة الدعم المتوقع الحصول عله فى حالة إن كانت الحالة تظهر مؤهلاً وذلك عن طريق اتباع خطوات الحاسبة التقديرية التالية:

تسجيل الدخول على حساب المستفيد فى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

ثم يتم الضغط على خيار ” الحاسبة التقديرية”.

وبعد ذلك تحديد إذا كان المستخدم مسجل فى حساب المواطن أم لا.

ثم يتم تحديد إذا كان المستخدم رب أسرة أو مستقل.

ويجب إدخال عدد التابعين فى حساب المواطن وتحديد التابعين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عام.

وبعد ذلك إدخال عدد أفراد الأسرة والضغط على خيار ” احسب”.

وبعدها يتم إظهار بيانات الدعم المقدر فى حساب المواطن والتي تكون: أولا مبلغ الدعم التقديري. ثم حجم الأسرة. وكذلك حد الإغفاء والى يكون عبارة عن مقدار الدعم فى التناقص. وأيضاً الحد المانع والذي يكون عبارة عن المبلغ الذي لا يجب أن تتجاوزه الأسرة لاستحقاق الحصول على دعم حساب المواطن.



شرح استخدام الحاسبة التقديرية فى حساب المواطن وطريقة استخدام الآلة الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم المستحق للمستفيدين من حساب المواطن