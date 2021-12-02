خطوات وشروط تقديم الشئون الصحية بالحرس الوطني لكافة التخصصات 1443 حيث أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توافر العديد من فص العمل والوظائف الشاغرة فى الشئون الصحية والتي تم إتاحة تلك الفرص الوظيفية للعديد من التخصصات والمؤهلات المختلفة وفق شروط وظائف الشئون الصحية والتي سيتم سردها بالمقال وتعد وظائف الحرس الوطني محط اهتمام كبير للشباب السعودي نظراً لرواتب الشئون الصحية المميزة وبدلات وتأمينات اجتماعية ومكانة مرموقة لمنتسبي وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني.

التخصصات المطلوبة فى وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني 1443

أعلنت الشئون الصحية بالحرس الوطني عن العديد من فرص العمل وإتاحة العديد من الوظائف لأكثر من 540 مواطن فى العديد من التخصصات المطلوبة فى الشئون الصحية بالحرس الوطني للعمل فى المدن التالية ” المدينة المنورة – مدينة جدة – مدينة الدمام – مدينة حائل – مدينة الأحساء” والتخصصات المطلوبة هي:

أولا التخصصات الإدارية.

ثم التخصصات التقنية.

وكذلك التدريب المنتهى بالتوظيف.

وأيضاً التخصصات الفنية والتخصصات الهندسية.

ثم التقديم على التخصصات الصحية.

وكذلك تخصص مساعدة إدارية.

وكذلك تخصص صحية.

وهناك أيضاً العديد من التخصصات للفنيين والأخصائيين.

شروط وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني 2021

التقديم متاح للمواطنين أصحاب الجنسية السعودية فقط.

وكذلك يجب امتلاك المتقدم لشهادة الثانوية أو ما يعادلها والأولية تكون للمؤهلات العليا.

ثم يجب تقديم شهادة المعادلة للحاصلين على التعليم خارج المملكة ويجب أن يتم توثيقها.

حسن سير وسلوك المتقدم ولم يكن تم إدانته فى أي جريمة سابقة.

كذلك يجب أن يجتاز المتقدم كافة المقابلات الشخصية والاختبارات المقرة للتخصص المتقدم إليه.

ثم يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً لتأدية مهام الوظيفة.

كذلك يجب أن لا يكون تم فصلة بالسابق من احدي الوظائف الحكومية.

أيضاً بالنسبة للتخصصات الصحية يجب امتلاك ترخيص من الهيئة السعودية المختصة بالتخصصات الصحية.

كذلك بالنسبة للتخصصات الهندسية يجب امتلاك ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين.

طريقة التقديم فى الشئون الصحية بالرس الوطني