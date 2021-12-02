نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتير sbis.hrsd.gov.sa منصة الضمان المطور ١٤٤٣ حساب الدخل وموعد راتب يناير 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة sbis.hrsd.gov.sa منصة الضمان المطور ١٤٤٣ الجديد الذي أعلنت عن تفعيله وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساء الاثنين 20 نوفمبر2021، حيث أعلنت الوزارة ضرورة دخول المسجلين بمنصة الوزارة للضمان الاجتماعي مسبقا من جددي على رابط الضمان الاجتماعي المطور لتحديث البيانات الموجودة والمسجلة على المنصة وكذلك تستقبل المنصة الجديدة التسجيلات للذين لم يكونوا مسجلين في الوزارة من قبل، وذلك وفقا للشروط وألية التسجيل الجديدة في الوزارة.
توتير sbis.hrsd.gov.sa منصة الضمان المطور ١٤٤٣ حساب الدخل وموعد راتب يناير 2022
ويتابع مستفيدي الضمان الاجتماعي كل اخبار الصرف والتحديث على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تويتر، وذلك بمتابعة كبيرة من المستفيدين بعد أن أعلنت الوزارة عبر منصتها على تويتر إطلاق التسجيل الإلكتروني وتحديث بيانات المستفيدين على رابط جديد بقرار من السيد خادم الحرمين الشريفين، حيث قام بتوجيه العاملين على الضمان بوزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة وضع عدد من المعايير الجديدة التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه وكذلك شمول أعداد أكبر من أفراد الشعب من الفئة المستحقة ضمن مظلة الضمان بالمملكة.
منصة الضمان الاجتماعي المطور١٤٤٣
هي منصة جديدة تستمر في العمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعمل بديل مؤقت لرابط التسجيل القديم، حيث تقرر تغيير تدريجي لرابط تسجيل الضمان والاستعلام عن الدفعات النقدية القديم إلى رابط جديد، وذلك لتعزيز قاعدة البيانات العامة لدى الوزارة وفق المعايير الجديد، ويتم الإعلان عن تحديث بيانات المستخدمين كل عام أو كل عامين، حيث تستمر الوزارات والهيئات بالمملكة بالتحديث والتطوير المستمر لها للوصول بالطريقة الأفضل والأدق في تسجيل واستلام المعلومات وأيضا تحديد آليات الاستحقاق للمستفيدين وإعادة تقنين توزيع أموال الزكاة على مستفيدي الضمان
الفئات المستحقة للدعم في النظام الاجتماعي
لم يتم إضافة فئات جديدة للحصول على الدعم في المنظومة الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يستمر استفادة المطلقات والأرامل والمهجورات بالنظام الجديد وفق ألية جديدة للصرف واحتساب الدخل، وكذلك يتم تقديم الدعم للغير قادرين على العمل والمعاقين وكبار السن كما يكون أيضا معدومي الدخل والعاطلين وأصحاب الرواتب القليلة مشمولين بالنظام الاجتماعي الجديد، بينما كانت التغييرات في شروط الاستحقاق والية احتساب الحد المانع للدخل الجديدة.
الفئات التي يتم حرمانها من صرف رواتب الضمان
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنظام الاجتماعي المطور الجديد أن يتم الصرف لجميع المسجلين لدى الوزارة والذين يقوموا بالالتزام بجميع شروط الاستحقاق الجديدة، ويتم الإعلان عن نتائج الاهلية للمسجلين الجدد بالمنصة في شهر ديسمبر الجاري بينما يبدا الصرف في يناير المقبل للجميع، ويكون الصرف للفئات المقبولة بينما يتم حرمان فئات أخرى من هذا الراتب والتي يكون أساس الحرمان الأسباب التالية:
- من لم يقم باستيفاء جميع شروط الاستحقاق بالنظام الاجتماعي الجديد.
- الذين لم يقوموا بالتسجيل على رابط النظام الاجتماعي المطور الجديد.
- من لم يقم بتحديث البيانات الموجودة في الرابط القديم للضمان والتسجيل في الرابط الجديد.
- المطلقات اللاتي تسكن في بيت الاسرة والتي لا يتم احتسابها بالنظام الجديد كفرد مستقل.
- أصحاب الرواتب الأعلى من الحد الأدنى للاستحقاق.
- من كانت بياناتهم خاطئة بالتسجيل، حيث يتم مراجعتها وتحديد موعد جديد لتعديلها وإلا يتم إيقاف الراتب.
ويجدر الإشارة إلى أن الوزارة تستمر في فتح باب التسجيل والتعديل في بيانات المستفيدين والتحديث حتى شهر مايو 2022، ويتم الرد على الفور هذا الشهر للمسجلين الجدد بينما يتم التحديث التلقائي للمسجلين من قبل والذي استجابوا لدعاوي الوزارة وتم تحديث البيانات الخاصة بهم.
كيفية حساب المعاش والراتب الشهري بالنظام الجديد
- يقوم رب الاسرة بجميع قيمة الرواتب التي يتم صرفها لجميع الأفراد، الدخل الشهري للأسرة.
- يتم خصم قيمة 50% من هذا الدخل الشهري.
- يقوم بإضافة ما تم خصمة من قيمة الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي.
- يتم مقارنة النتيجة بالحد الأدنى للاستحقاق للتعرف على الرواتب الجديدة واستمرار الاستحقاق بالنظام الجديد.
- يكون الحد الأدنى للفرد بالنظام الجديد 550 ريال بينما يكون الحد الأدنى لرب الاسر 110 ريال.
جدول الاستحقاق النقدي والحد المانع لاستحقاق المعاش في يناير 2022
|عدد أفراد الاسرة الواحدة
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال
|2001
|2
|1285 ريال
|2570
|3
|1570 ريال
|3140
|4
|1855 ريال
|3710
|5
|2140 ريال
|4280
|6
|2420 ريال
|4840
|7
|2710 ريال
|5420
|8
|3000 ريال
|6000
|9
|3280 ريال
|6560
|10
|3560 ريال
|7120
|12
|3840 ريال
|7680
|13
|4130 ريال
|8260
|13
|4410 ريال
|8820
|14
|4700 ريال
|9400
|15
|5000 ريال
|10000
كيفية التسجيل في النظام المطور وتحديث البيانات
- يكون على المستخدمين استعمال “رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد“.
- يقوم أصحاب الحسابات القديمة بالتسجيل برقم الهوية الوطنية والرقم السري في الحساب القديم لهم.
- يتم الدخول على صفحة البيانات الشخصية ويتم تغيير ما يلزم.
- يقوم الراغبين في تسجيل حسابات جديدة استخدام ايقونة “تسجيل جديد”.
- يتم تسجيل البيانات من جديد ويقوم الموقع بإرسال الرقم السري ورمز التحقق الجديد على الهاتف النقال.
- يقوم بكتابة المعلومات التي تم استلامها على الهاتف واتباع خطوات التسجيل الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتير sbis.hrsd.gov.sa منصة الضمان المطور ١٤٤٣ حساب الدخل وموعد راتب يناير 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.