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عمر شويل - جدة sbis.hrsd.gov.sa منصة الضمان المطور ١٤٤٣ الجديد الذي أعلنت عن تفعيله وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساء الاثنين 20 نوفمبر2021، حيث أعلنت الوزارة ضرورة دخول المسجلين بمنصة الوزارة للضمان الاجتماعي مسبقا من جددي على رابط الضمان الاجتماعي المطور لتحديث البيانات الموجودة والمسجلة على المنصة وكذلك تستقبل المنصة الجديدة التسجيلات للذين لم يكونوا مسجلين في الوزارة من قبل، وذلك وفقا للشروط وألية التسجيل الجديدة في الوزارة.

توتير sbis.hrsd.gov.sa منصة الضمان المطور ١٤٤٣ حساب الدخل وموعد راتب يناير 2022

ويتابع مستفيدي الضمان الاجتماعي كل اخبار الصرف والتحديث على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تويتر، وذلك بمتابعة كبيرة من المستفيدين بعد أن أعلنت الوزارة عبر منصتها على تويتر إطلاق التسجيل الإلكتروني وتحديث بيانات المستفيدين على رابط جديد بقرار من السيد خادم الحرمين الشريفين، حيث قام بتوجيه العاملين على الضمان بوزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة وضع عدد من المعايير الجديدة التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه وكذلك شمول أعداد أكبر من أفراد الشعب من الفئة المستحقة ضمن مظلة الضمان بالمملكة.

منصة الضمان الاجتماعي المطور١٤٤٣

هي منصة جديدة تستمر في العمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعمل بديل مؤقت لرابط التسجيل القديم، حيث تقرر تغيير تدريجي لرابط تسجيل الضمان والاستعلام عن الدفعات النقدية القديم إلى رابط جديد، وذلك لتعزيز قاعدة البيانات العامة لدى الوزارة وفق المعايير الجديد، ويتم الإعلان عن تحديث بيانات المستخدمين كل عام أو كل عامين، حيث تستمر الوزارات والهيئات بالمملكة بالتحديث والتطوير المستمر لها للوصول بالطريقة الأفضل والأدق في تسجيل واستلام المعلومات وأيضا تحديد آليات الاستحقاق للمستفيدين وإعادة تقنين توزيع أموال الزكاة على مستفيدي الضمان

الفئات المستحقة للدعم في النظام الاجتماعي

لم يتم إضافة فئات جديدة للحصول على الدعم في المنظومة الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يستمر استفادة المطلقات والأرامل والمهجورات بالنظام الجديد وفق ألية جديدة للصرف واحتساب الدخل، وكذلك يتم تقديم الدعم للغير قادرين على العمل والمعاقين وكبار السن كما يكون أيضا معدومي الدخل والعاطلين وأصحاب الرواتب القليلة مشمولين بالنظام الاجتماعي الجديد، بينما كانت التغييرات في شروط الاستحقاق والية احتساب الحد المانع للدخل الجديدة.

الفئات التي يتم حرمانها من صرف رواتب الضمان

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنظام الاجتماعي المطور الجديد أن يتم الصرف لجميع المسجلين لدى الوزارة والذين يقوموا بالالتزام بجميع شروط الاستحقاق الجديدة، ويتم الإعلان عن نتائج الاهلية للمسجلين الجدد بالمنصة في شهر ديسمبر الجاري بينما يبدا الصرف في يناير المقبل للجميع، ويكون الصرف للفئات المقبولة بينما يتم حرمان فئات أخرى من هذا الراتب والتي يكون أساس الحرمان الأسباب التالية:

من لم يقم باستيفاء جميع شروط الاستحقاق بالنظام الاجتماعي الجديد.

الذين لم يقوموا بالتسجيل على رابط النظام الاجتماعي المطور الجديد.

من لم يقم بتحديث البيانات الموجودة في الرابط القديم للضمان والتسجيل في الرابط الجديد.

المطلقات اللاتي تسكن في بيت الاسرة والتي لا يتم احتسابها بالنظام الجديد كفرد مستقل.

أصحاب الرواتب الأعلى من الحد الأدنى للاستحقاق.

من كانت بياناتهم خاطئة بالتسجيل، حيث يتم مراجعتها وتحديد موعد جديد لتعديلها وإلا يتم إيقاف الراتب.

ويجدر الإشارة إلى أن الوزارة تستمر في فتح باب التسجيل والتعديل في بيانات المستفيدين والتحديث حتى شهر مايو 2022، ويتم الرد على الفور هذا الشهر للمسجلين الجدد بينما يتم التحديث التلقائي للمسجلين من قبل والذي استجابوا لدعاوي الوزارة وتم تحديث البيانات الخاصة بهم.

كيفية حساب المعاش والراتب الشهري بالنظام الجديد

يقوم رب الاسرة بجميع قيمة الرواتب التي يتم صرفها لجميع الأفراد، الدخل الشهري للأسرة.

يتم خصم قيمة 50% من هذا الدخل الشهري.

يقوم بإضافة ما تم خصمة من قيمة الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي.

يتم مقارنة النتيجة بالحد الأدنى للاستحقاق للتعرف على الرواتب الجديدة واستمرار الاستحقاق بالنظام الجديد.

يكون الحد الأدنى للفرد بالنظام الجديد 550 ريال بينما يكون الحد الأدنى لرب الاسر 110 ريال.

جدول الاستحقاق النقدي والحد المانع لاستحقاق المعاش في يناير 2022

عدد أفراد الاسرة الواحدة الاستحقاق النقدي شهريا

الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال 2001 2 1285 ريال 2570 3 1570 ريال 3140 4 1855 ريال 3710 5 2140 ريال 4280 6 2420 ريال 4840 7 2710 ريال 5420 8 3000 ريال 6000 9 3280 ريال 6560 10 3560 ريال 7120 12 3840 ريال 7680 13 4130 ريال 8260 13 4410 ريال 8820 14 4700 ريال 9400 15 5000 ريال 10000

كيفية التسجيل في النظام المطور وتحديث البيانات