بدون كفيل قسط تمويلك علي دفعات مجدولة وبهامش ربح تنافسي للسعودى والمقيم

بدون كفيل قسط تمويلك علي دفعات مجدولة ، تمويل شخصي قامت اليسر للإجارة والتمويل بتصميمه ، بهدف خدمة إحتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن لطالب التمويل الاستفادة من المبالغ المالية التي توفرها شركة اليسر من خلال هذا المنتج ، من أجل شراء الاحتياجات الشخصية أو المنزلية سواء كان أجهزة كهربائية ، أو أجهزة إلكترونية أو أثاث وغيرها من الاحتياجات المالية.

مزايا تمويل شركة اليسر لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية

شركة اليسر للإجارة والتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تسعى لتقديم مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية ، التي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً في المملكة العربية السعودية ، ويأتي تمويل شركة اليسر بدون كفيل وبالتقسيط علي دفعات ميسرة ومجدولة ، أحد تلك العروض التمويلية التي تقدمها الشركة المواطنين ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها طالب التمويل ، عند التقدم بطلب للاستفادة من هذا المنتج ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها شركة اليسر للعملاء عند طلب التمويل الشخصي.

تمويل شركة اليسر مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. توفر شركة اليسر من خلال هذا التمويل ، مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 25 الف ريال سعودي. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. تمويل شركة اليسر لا يحتاج إلى رسوم إدارية. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل هذا العرض التمويلي بهامش ربح تنافسي. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي حتي 24 شهر. موافقة فورية وسريعة من شركة اليسر للإجارة والتمويل ، علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي الشركة.

شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل شركة اليسر لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية