بوابة ناجز الاستعلام عن الوكالة برقم الهوية الوطنية 1443 في المملكة

الاستعلام عن الوكالة برقم الهوية في المملكة تعتبر خدمة الاستعلام عن الوكالة برقم الهوية إليكترونيا التي تطبقها وزارة العدل بالمملكة من أكثر الخدمات الإلكترونية التي تصب في صالح المواطنين وتساعدهم على التأكد من صحة الوكالة بشكل متطور وسريع، حيث يمكن للأشخاص التأكد من شرعية أى وكالة صادرة من المحاكمة أو كتابات العدل على مستوى المملكة، وذلك من خلال الاستعلام عن الوكالة برقم الهوية عبر تطبيق ناجز والتأكد من سريانها او فسخها، كما تتيح الخدمة إمكانية فسخ الوكالة إليكترونيا والإستعلام عن الموكل عنه، وسوف نوضح تفاصيل الاستعلام عن الوكالة بالمملكة من خلال خدمة ناجز المقدمة من وزارة العدل .

كيفية الاستعلام عن الوكالة برقم الهوية

وتقدم وزارة العدل المختصة بالفصل في الأمور القضائية والمنظمات الحقوقية للمواطنين السعوديين وإصدار الوكالات والإقرارات، خدمة ناجز من أجل التحقق من الوكالة أو فسخها وإدارتها من خلاله بشكل إلكتروني دون الحاجة للتعامل المباشر مع مكاتب الوزارة، مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين، ويتماشى مع الإجراءات الوقائية التي تطبقها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تطبيق التعامل عن بعد وإنجاز خدمات المواطنين الحكومية من خلال التطبيقات الخدمية بشكل إلكتروني، ونوضح اليوم للمواطنين طريقة الاستعلام عن الوكالة برقم الهوية في المملكة من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على الرابط الرسمي لموقع وزارة العدل.

يتم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خانة الوكالات والاقرارات.

الضغط على خيار التحقق من الوكالة.

إدخال رقم الوكالة وكتابته في الخانات المخصصة لذلك.

كتابة رقم هوية الموكل أو الموكل عنه.

يتم الضغط على كلمة بحث سوف يظهر كافة المعلومات المتعلقة بالوكالة.

فسخ عقد الوكالة من خدمة ناجز

وتوفر وزارة العدل أيضاً أمكانية فسخ عقد الوكالة من خلالها تطبيق ناجز المخصص من أجل التحقق من المستندات الصادرة من وزارة العدل والإستعلام عن الوكالة برقم الهوية أو فسخها، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة واتباع الإجراءات الروتينية، للقيام بفسخ الوكالة من خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل عليك أتباع الخطوات الآتية: