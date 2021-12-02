قدم أونلاين وأحصل على سيولة نقدية فورية بدون الحاجة إلى تقديم أي مستندات وبشروط ميسرة

قدم أونلاين وأحصل علي سيولة نقدية فورية ، تمويل شخصي قام البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية ، بتصميمة ليكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، وذلك من أجل خدمة الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء ، حيث يقدم البنك هذا التمويل الشخصي للعملاء من خلال الأهلي موبايل أو الأهلي أونلاين ، وذلك بدون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك في المملكة العربية السعودية ، وبدون الحاجة إلى تقديم أي مستندات.

التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية

يقدم البنك الأهلي السعودي تمويل شخصي فورى ونقدي ، بسيولة نقدية سريعة وفورية ، وذلك عن طريق الأهلي موبايل أو الأهلي أونلاين، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلي أحد فروع البنك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، وبدون الحاجة إلى تقديم أي مستندات لاستكمال طلب التمويل ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء ، وسرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها العملاء ، كما يوفر البنك الأهلي للعملاء من خلال هذا المنتج ، العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند طلب التمويل ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي يوفرها البنك الأهلي للعملاء عند طلب التمويل الشخصي عن طريق الأهلي أونلاين أو الأهلي موبايل.

تمويل شخصي مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

موظفي القطاعات الحكومية والشركات الخاصة المعتمدة والغير معتمدة لدى البنك، يمكنهم الاستفادة من تمويل البنك الأهلي السعودي ، عن طريق الأهلي أونلاين أو الأهلي موبايل.

لا يحتاج طالب التمويل إلي الذهاب إلي أحد فروع البنك التقديم على طلب التمويل الشخصي.

تمويل الأهلي أونلاين لا يحتاج إلى تقديم أي مستندات.

يمكن أن تصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي حتي مليون ونصف ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه تقسيط مبلغ القرض علي أقساط شهرية ميسرة حتي 5 سنوات.

يمكن أن يحصل العميل علي موافقة فورية خلال 24 ساعة فقط ، وذلك من خلال سهولة التوقيع عن طريق خدمة التصديق الرقمي.

شروط استحقاق طلب التمويل الشخصي عن طريق الأهلي أونلاين أو الأهلي موبايل