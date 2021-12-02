قدم أونلاين وأحصل على سيولة نقدية فورية بدون الحاجة إلى تقديم أي مستندات وبشروط ميسرة

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قدم أونلاين وأحصل علي سيولة نقدية فورية ، تمويل شخصي قام البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية ، بتصميمة ليكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، وذلك من أجل خدمة الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء ، حيث يقدم البنك هذا التمويل الشخصي للعملاء من خلال الأهلي موبايل أو الأهلي أونلاين ، وذلك بدون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك في المملكة العربية السعودية ، وبدون الحاجة إلى تقديم أي مستندات.
التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية
يقدم البنك الأهلي السعودي تمويل شخصي فورى ونقدي ، بسيولة نقدية سريعة وفورية ، وذلك عن طريق الأهلي موبايل أو الأهلي أونلاين، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلي أحد فروع البنك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، وبدون الحاجة إلى تقديم أي مستندات لاستكمال طلب التمويل ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء ، وسرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها العملاء ، كما يوفر البنك الأهلي للعملاء من خلال هذا المنتج ، العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند طلب التمويل ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي يوفرها البنك الأهلي للعملاء عند طلب التمويل الشخصي عن طريق الأهلي أونلاين أو الأهلي موبايل.
- تمويل شخصي مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- موظفي القطاعات الحكومية والشركات الخاصة المعتمدة والغير معتمدة لدى البنك، يمكنهم الاستفادة من تمويل البنك الأهلي السعودي ، عن طريق الأهلي أونلاين أو الأهلي موبايل.
- لا يحتاج طالب التمويل إلي الذهاب إلي أحد فروع البنك التقديم على طلب التمويل الشخصي.
- تمويل الأهلي أونلاين لا يحتاج إلى تقديم أي مستندات.
- يمكن أن تصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي حتي مليون ونصف ريال سعودي.
- طالب التمويل يمكنه تقسيط مبلغ القرض علي أقساط شهرية ميسرة حتي 5 سنوات.
- يمكن أن يحصل العميل علي موافقة فورية خلال 24 ساعة فقط ، وذلك من خلال سهولة التوقيع عن طريق خدمة التصديق الرقمي.
شروط استحقاق طلب التمويل الشخصي عن طريق الأهلي أونلاين أو الأهلي موبايل
- يمكن لطالب التمويل الموظف في أحد القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة المعتمدة وغير المعتمدة لدى البنك الأهلي السعودي ، الاستفادة من هذا المنتج.
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، والحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة ، وذلك عند موعد استحقاق أخر قسط.
- الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 3000 ريال سعودي ، للاستفادة من تمويل البنك الأهلي السعودي.
- مدة الخدمة في الوظيفة لطالب التمويل السعودي الموظف في القطاع الحكومي أو الشركات الكبرى ، يجب ألا تقل عن 3 أشهر للاستفادة من التمويل.
- أما إذا كان طالب التمويل من المقيمين من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن سنة .
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