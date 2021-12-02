موعد صرف حساب المواطن لشهر ديسمبر 2021 دفعة ربيع ثاني 1443 قد تم تحديدها الآن بواسطة إدارة برنامَج حساب المواطن والحكومة داخل المملكة العربية السُّعُودية، حيث إن هذا الموعد ينتظره شهريًا كافة المواطنين المستفيدين من دفعات دعم حساب المواطن بالدولة ن وسوف يتم تحديد ذلك بالتفصيل من خلال السطور التالية بموقع ثقفني.

برنامج دعم حساب المواطن السعودي

في ضوء حرص حكومة المملكة العربية السُّعُودية وجلالة الملك وولي العهد على تدشين المزيد من المشروعات الضخمة الإصلاحية الحديثة داخل المملكة؛ جاءت فكرة برنامَج حساب المواطن من اجل مواجهة أي غلاء في أسعار السلع الأساسية التي لا غنى عنها لأي مواطن داخل المملكة ، ويتم تحديد قيمة دعم حساب المواطن بناءً على مسوى دخل الأسرة الشهري وعدد الأفراد بها ، ويتم صرف الدعم لجميع الأسر والمستحقين بشرط ألا يتعدى الدخل الشهري قيمة الحد المانع.

موعد صرف حساب المواطن لشهر ديسمبر 2021 ربيع ثاني 1443

يُوافق موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر يوم الخميس 9 ديسمبر 2021م الموافق 5 ربيع الآخر 1443هـ أي سوف يتم صرف دفعات حساب المواطن هذا الشهر في [09/12/2021م – 05/05/1443]، حيث إنه من المفترض أن يكون موعد صرف الدفعة في اليوم العاشر الميلادي من كل شهر جديد، ولكن تم تقديم موعد إيداع الدفعات في حسابات المواطنين البنكية هذا الشهر إلى يوم 9 من الشهر نظرًا إلى أن اليوم العاشر سوف يُصادف يوم الجمعة الذي يٌعد إجازة عمل رسمية داخل المملكة ، وبناءً تقرر عليه تقديم موعد صرف الدفعة ، والصورة التالية تُوضح بالتفصيل موعد ويوم صرف الدفعة التاسعة والأربعين من برنامَج حساب المواطن للفئات المستحقة وأصحاب الأهلية.

كيفية التحقق من أهلية حساب المواطن

فور الإعلان عن صدور أهلية الدفعة الجديدة من برنامَج دعم حساب المواطن داخل المملكة العربية السُّعُودية، سوف يكون في مقدور أي مواطن التأكد من أهليته واستحقاقه للدفعة الجديدة عبر الولوج غلى الموقع الرسمي لـ برنامَج حساب المواطن ca.gov.sa وتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم ، ومن ثم ؛ الاطّلاع على كل ما يخص حساب المواطن للمستخدم ومنها استحقاق الدفعة الجديدة التي سوف تحمل هذا الشهر رَقْم (49).