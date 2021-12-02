التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1443 بطبيعة الحال من المعلومات التي يتطلع إلى معرفتها جميع أبناء المملكة العربية السُّعُودية من المستفيدين من الضمان الاجتماعي خصوصًا بعد الإعلان عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور داخل المملكة العربية السُّعُودية والتي سوف يتم صرف أول دفعاتها في العام الميلادي القادم 2022م ، وفيما يلي عبر موقع ثقفني، سوف يتم توضيح كيفية تسجيل حساب جديد على نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال الإنترنت بالتفصيل.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

إن النظام الجديد للضمان الاجتماعي هو المعمول به الآن لأي فرد مُتقدم من أجل الحصول على المعاش أو مساعدات الضمان الاجتماعي لأول مرة حيث قد تم وضع مجموعة من المعايير والضوابط التي تهدف المملكة من خلالها بشكل رئيسي إلى وصول الدعم والمساعدات المالية والمعاش إلى مستحقيه إلى جانب العمل على توفير الدعم من نوع آخر من خلال تقديم برامج تدريبية إلى الشباب وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، للتمكن من الحصول على فرصة عمل مناسبة، وذلك بهدف تحقيق أهم أهداف رؤية 2030م.

التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 2022-1443

يُمكن لأي فرد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيًا عن طريق الإنترنت من المستحقين والمستفيدين والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وكافة المعايير والضوابط الجديدة التي قد أوضحتها مؤسسة الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السُّعُودية من خلال موقع منصة الدعم والحماية الرسمي وهو رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد والبدء في إدخال بيانات التسجيل، وسوف يتم الاستمرار في قَبُول طلبات التسجيل الجديدة حتى شهر مايو من عام 2022م.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

تأتي أهم شروط استحقاق التسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديدة التي قد أعلنتها الوزارة بالمملكة على النحو التالي: