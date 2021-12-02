نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج سند للزواج مساعدة محمد بن سلمان للمتزوجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج سند للزواج يُعدّ برنامَج سند من ضمن البرامج التي تعمل على تقديم الدعم للكثير من المواطنين بالمملكة العربية السُّعُودية وبالأخص الشباب المقبلين على الزواج و لقد تم تفعيل برنامَج سند بواسطة الأمير محمد بن سلمان ولأن العديد من المواطنين والشباب يقومون بالبحث عن التسجيل في برنامَج سند للزواج سوف نقوم بتوضيح ذلك من خلال مقالنا هذا المقدم عبر موقع ثقفني.

التسجيل في برنامج سند للزواج 1443

يتم التسجيل في برنامَج سند للزواج للاستفادة من الدعم المالي الذي يتم تقديمه للشباب الذي يرغب في الزواج ويجب إلى من يريد التسجيل في برنامَج سند للزواج أن يقوم بإتباع الخطوات الآتية:

أولا يتم الدخول على الموقع الخاص بـ برنامج سند للزواج تسجيل الدخول.

بعدها يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية يتم من خلالها الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك يتم إكمال التسجيل بواسطة النفاذ الوطني.

تدوين رَقَم الجوال الخاص بالمتقدم وأيضاً تدوين عنوان البريد الإلكتروني.

وبعد القيام بتدوين البريد الإلكتروني يتم النقر على زر الموافقة على الشروط.

النقر على أيقونة تأكيد رَقَم الجوال.

كتابة رمز التفعيل وبعدها يتم النقر على أيقونة تأكيد التسجيل.

ثم يتم اختيار دورة الوعي المالي.

بعدها يتم إتمام الدورة وإجراء الاختبار عند الانتهاء.

النقر بعد ذلك على زر تقديم الطلب بعد انتهاء الدورة.

ثم يتم تدوين البيانات المطلوبة ثم النقر على أيقونة التالي.

ثم يتم الاستمرار في تدوين البيانات المطلوبة والضغط على زر التالي.

وبعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على الموافقة على الشروط.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة تقديم الطلب بعد التحقق.

شروط سند محمد بن سلمان للزواج 1443

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام الذي يجب مراعاتها عند التقديم للاستفادة من الدعم المالي والمعنوي الذي يتم تقديمه في برنامَج سند لتيسير زواج السعودي او السعودية ولا بد من استيفاء كافة الشروط وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يشترط ألا يقل عمر الزوج عن 21 عاماً ولا يتعدى عمره عن 40 عاماً.

كما يشترط ألا يقل عمر الزوجة عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

لا بد أن يكون الزوج والزوجة من يحملون الجنسية السُّعُودية.

يجب أن يكون الزواج للمرة الأولى بالنسبة للزوج عند التقديم للحصول على دعم سند.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة بحد أدنى.

لا بد ألا يمر على عقد الزواج أكثر من عام من تاريخ التقديم على الدعم.

يجب ألا يتعدى الدخل الشهري المتقدم عن 4000 ريال سعودي.

يشترط ألا يتعدى المهر عن 50,000 ريال سعودي.

تكون أولوية الدعم للشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.

لا بد من أن يكون المتقدم قد أتم دورة الوعي المالي مع تحقيق درجة لا تقل عن 60% عند نهاية الاختبار.

الاستعلام عن دعم سند للزواج

من الممكن أن يتم الاستعلام عن دعم سند للزواج الذي قام بإطلاقه من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج سند.

وبعد الدخول يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك يتم إكمال خطوات تسجيل الدخول.

النقر على زر سجل الأهلية من خلال القائمة المتواجدة على اليمين.

وأخيراً يتم الاطّلاع على كافة بيانات الأهلية المتواجدة.

مبلغ الصرف من برنامج سند

20,000 ريال سعودي يقدم برنامَج سند دعم مالي للشباب المقبل على الزواج لمساعدتهم وقد تصل وقيمة هذا الدعم إلى عشرون ألف ريال سعودي (20,000) لكل شاب من المقدمين للاستفادة من الدعم المقدم من برنامَج سند وذلك بعد أن تكون كافة الشروط مستوفاة وهذا الدعم المقدم لا يتم استرداده مرة أخرى وقد وصل عدد المتقدمين للاستفادة من الدعم المالي المقدم من برنامَج سند إلى حوالي أكثر 26,000 ألف شاب.

وفي الختام نكون قد تعرفنا إلى طريقة التسجيل في برنامج سند للزواج وتعرفنا أيضاً إلى الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم للحصول على دعم برنامَج سند للزواج وقمنا بذكر طريقة الاستعلام عن برنامَج سند وأيضاً مبلغ الصرف المقدم من برنامَج سند للزواج.