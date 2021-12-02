نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل فى نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443.. وأهم الشروط في المقال التالي
رابط وشروط نظام الضمان الاجتماعي المطور، شملت التعديلات الجديدة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على قانون شروط نظام الاجتماعي الجديد 1443 دخول فئات أكثر مستحقة للدعم مثل كبار السن وذوى الهمم والمصابين بعجز يمنعهم عن العمل إلى جانب المطلقات والأرامل والأيتام، وهو عبارة عن مبلغ مالي يقدم كل شهر للفئات المذكورة من أجل المساعدة فى توفير احتياجاهم الأساسية اللازمة ولكن بشرط أن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق المحددة من قبل الوزارة، ووفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي وخدمة تحديث البيانات لضمان وصول المعاش لمن يستحق.
وأشارت الوزارة أنها سوف تدرس استحقاق كافة المتقدمين للمعاش خلال شهر ديسمبر لكى يتم بداية استحقاق أول معاش فى بداية شهر يناير العام القادم، كما يحق للمتقدمين تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق بشرط أن يكون خلال 30 يوم من وقت إبلاغه بالقرار.
رابط التسجيل فى نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443
- الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية المحلية.
- ثم قم باختيار خانة الخدمات الإلكترونية.
- قم بالضغط على كلمة إنشاء حساب جديد، أو يمكنك تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالضمان الاجتماعي.
- بعد تسجيل الدخول عليك اختيار أيقونة حماية المعاشات، ومنها قم بإكمال كافة الإجراءات التي تتطلب منك، ثم سجل الدخول على الخدمة.
- حدد فئة الضمان التي تنتمى إليها مع تحديد مكان مكتب الضمان التابع له.
- قم بقراءة كافة الشروط والمعلومات التي تظهر أمام، ثم اضغط على الموافقة عليها، ويليها كلمة إرسال.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة، ويتم استثناء المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة والمطلقة غير السعودية التي لها أبناء سعودين.
- أن يكون دخل الأسرة يقل عن 1100، وللفرد 550 ريال.
- أن يكون مستوفي كافة شروط الاستحقاق ويلتزم بكل الخدمات المقدمة من الوزارة من خدمات صحية وتعليم وحضور كافة برامج التدريب والتوظيف للقادري من أفراد الأسرة.
- ألا يكون مقيم بأحد مراكز الإيواء التابعة للدولة.
- ألا يكون المتقدم يمتلك أصول عالية القيمة.
- لا يتأثر استحقاق المعاش إذا كان أحد أفراد الأسرة يقيم خارج المملكة من أجل الدراسة.
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