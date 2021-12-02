إن السؤال قد كثر حول الحاسبة الخاصة بحساب المواطن والتي توفر للشخص الحساب بشكل دقيق فهي عبارة عن رابط مهم يبحث عنه جميع المستحقين للدعم، والذي يتم تقديمه عبر برنامج حساب المواطن، وهذه الخدمة هي التي تقوم بالسماح للمستحقين أن يستعلموا على القيم الخاصة بالدعم الذي يقدم لهم، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم جميع المعلومات التي تلزم للتعرف على حاسبة حساب المواطن، والخدمات التي تتعلق بهذا الشأن وطريقة الاستعلام عن القيمة من خلالها.

حاسبة حساب المواطن

إن البرنامج الذي يسمى حساب المواطن هو من البرامج المطلقة من خلال المملكة السعودية حتى تقدم دعم مادي لجميع المواطنين المستحقين لذلك، ولاسيما متوسطي ومحدودي الدخل الذين وصلت سنهم للتقاعد حتى يتم إعانتهم على العيش بحياة كريمة ويتغلبوا على جميع الأعباء المادية، وحساب المواطن من البرامج التي تقوم بتقديم الكثير من الخدمات للأشخاص المستحقين من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لهم، ومن أهم تلك الخدمات هي الاستعلام عن القيمة الخاصة بالدعم الذي يتم من خلال الأفراد، وهذا يكون من خلال الحاسب الإلكترونية التي تم صنعها خصيصاً لهذا الأمر.

طريقة الاستعلام عن دعم حساب المواطن عبر الحاسبة

توجد العديد من الخطوات التي تساعد في استكمال الاستعلام عن الدعم المالي الذي يقدم للمستحقين لحساب المواطن، وإليكم الخطوات وهي كالآتي:

أولاً تدخل للموقع الرسمي التابع لحساب المواطن.

فتح الرابط وسترى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع ثم تضغط فوق الحاسبة التقديرية.

تفتح الصفحة التي تتواجد بها البيانات وتدخل جميع البيانات التي يتم طلبها.

تظهر جميع البيانات المطلوبة، وتنتقل للصفحة المتواجد بها المعلومات التي تريد أن تعرفها.

طريقة تقديم الشكوي لحساب المواطن

إن البرنامج قد قام بالإعلان عن الطرق التي يمكن استخدامها من قبل المستفيدين من حساب المواطن لتقديم الشكاوى، وهذا يكون بعد مرور خمس أيام من التاريخ الذي تم فيه إيداع الدفعة للأشخاص الذين لديهم رغبة بالتقديم، والاعتراض عن الاستحقاق، وبعد أن تتأكد من القيمة من خلال الحاسب التقديري التابع لحساب المواطن، يمكنك أن تستخدم الطرق المختلفة للتواصل مع البرنامج سواء من خلال الموقع الخاص بهم على منصة تويتر أو البريد الإلكتروني، أو حتى عن رقم التواصل معهم، وتشرح لخدمة العملاء ما هي المشكلة التي تعاني منها وهم سيقوموا بالرد عليك في فترة قصيرة جداً.