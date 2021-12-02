هناك تساؤلات بالطبع عن تغيير رقم الجوال التابع لحساب المواطن باستخدام الطرق الحديثة، ومن خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لحساب المواطن، وذلك لأن تغيير الرقم الخاص بالجوال هو أمر هام يتم طلبه لكي يستمر الشخص في الاستفادة من دعم حساب المواطن، ويشدد عليه المسؤولون عن البرنامج بضرورة التحديث رقم الجوال الذي يخص المستفيدين لكي ينضموا للتواصل مع البرنامج، وحتى يتم إرسال التحديثات لرقم الجوال الصحيح، ولذا فإننا عبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة تغير رقم الجوال في حساب المواطن كما أننا سنقدم لكم بعض المعلومات التي تلزم لذلك.

تغير رقم الجوال في حساب المواطن

إذا اضطر المواطن لتغيير رقم جواله فعليه أن يغير الرقم الذي قام بتسجيله في حساب المواطن، لكي يتمكن من التواصل بشكل صحيح مع المؤسسة وإرسال جميع التحديثات بأي وقت، وإليكم خطوات تغيير الرقم وهي كالآتي:

تذهب للموقع الرسمي التابع لحساب المواطن.

تضغط فوق خانة الدخول المتواجدة في المكان العلوي من الصفحة.

تسجل الدخول لبرنامج حساب المواطن من خلال إدخال البيانات التي تخص المستخدم من رقم الهوية، كلمة السر، رمز التحقق.

تضغط فوق كلمة تسجيل الدخول.

تضغط على بيانات المستفيد المتواجدة في الصفحة الرئيسية التابعة لبرنامج حساب المواطن.

تنتقل للصفحة تغيير رقم الهاتف.

تملأ البيانات التي يتم طلبها من تاريخ الميلاد أو رقم الهوية.

تكتب رقم الهاتف الجديد.

تخل تاريخ الانتهاء لبطاقة الهوية الوطنية التي تخص المستخدم.

تضغط فوق خانة تغيير المتواجد في الصفحة السفلية بعد أن تنتهي من إدخال جميع البيانات،

وبهذا تكون تمكنت من تغيير رقم الهاتف الذي تم تسجيله مسبقاً بحساب المواطن للرقم الجديد الذي تم إدخاله في الحال.

خدمة تغير رقم الهاتف التابع لحساب المواطن

إن البرنامج الخاص بحساب المواطن يعد برنامج حكومي قامت بإطلاقه المملكة السعودية لكي يساعد الفقراء والأسر الأكثر احتياجاً عن طريق تقديم الدعم المالي إليهم والمعنوي، وهذا يكون عبر التقديم للبرنامج إلكترونياً من الأفراد الذين يكونوا مستوفين للشروط المقررة من قبل البرنامج التابع لحساب المواطن، وعند القيام بالتسجيل للحصول على هذا الدعم عليكم أن تضعوا رقم هاتف يخص الشخص المتقدم.

لكي يرسل له البرنامج جميع الأخبار والتحديثات، كما أن هناك العديد من الخدمات داخل المملكة السعودية تتطلب أن يكون الشخص لديه رقم جوال خاص به، وهذا لتسهيل المعاملات ولذا فإن حساب المواطن قام بالسماح بالخدمة التي تمكن المستخدمين من أن يحدثوا رقم الهاتف الخاص بهم بشكل سريع وبسيط، بالإضافة لكافة البيانات التي يريدون تحديثها حتى يستمروا في الحصول على هذا الدعم.