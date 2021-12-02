” سجل الآن ” في اختبارات الرخصة المهنية …الشروط الجديدة والتفاصيل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية، للوظائف التعليمية بنظام الاختبارات الورقية وقد أعلنت عن موعد بدء التسجيل وموعد انتهاء الاختبارات للفترة الأولي وهي من 29 نوفمبر 2021 وحتى يوم 2 يناير 2022 كما أوضحت أن موعد الاختبارات الورقية من 22 فبراير وحتى 26 فبراير 2022 وقد أوضحت الهيئة عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم وهي موضحه في السطور التالية.

شروط التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتعديل بعض الشروط التسجيل في ضوابط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية ومن تلك الشروط أن يكون الاختبارات فقط للمعلمين والراغبين في العمل في مهنة التدريس في القطاعين العام والخاص كما أضافت بعض التعديلات الجديدة بالإضافة إلى الشروط الأساسية السابقة .

الشروط

تضمنت الشروط الحصول على مؤهل علمي مناسب وفق الشروط المعلنة للجهات ذات العلاقة.

استيفاء سنوات الخبرة المطلوبة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية.

توفر اختبارات مهنية سارية ( الاختبار التربوي العام).

تحقيق الدرجة المطلوبة للنجاح في كل مستوى.

كم اشترطت عند الطلب للحصول على طلب إصدار رخصة أن لا يكون قد مر أكثر من إثني عشر شهراً على نتيجة الاختبازات التربوي العام أو الاختبار التخصصي.

كفايات المعلمين والاستفادة منها

ومن التعديلات الجديدة هي من حق من اجتاز اختبارات كفايات المعلمين العام أو التخصصي الاستفادة منها في صدور رخصة مهنية تعليمية لموعد أقصاه نهاية عام 2023 ويمنح الحاصلون على الرخصة صلاحية عام إضافي على المدة الأصلية للرخصة كما أضافت الهيئة في التعديلات الجديدة إلى إنه يمكن الترقية من مستوى إلى مستوى آخر إن توافرت شروط المستوى المنقول إليه.

وفيما يخص تجديد الرخصة فكان التعديل بأنه يجوز للحاصل على الرخصة المهنية تقديم طلب لتجديد الرخصة خلال العام الأخير من مدة صلاحيتها.