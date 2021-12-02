نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة وما هي طريقة التسجيل في دعم ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة وأيضاً لكافة القطاعات التي يتم تقديم دعم ريف لها . كذلك ما هي طريقة التسجيل في دعم ريف التي يتم من خلالها الحصول علي دعم ريف . كما سنوضح خلال المقال موعد نزول دعم ريف الخاص بشهر ديسمبر الجاري . كما أنه من خلال بوابة ريف تسجيل الدخول يتم التعرف علي القطاعات التي يتم دعمها . وهي عديدة في أكثر من اتجاه مختلف . كذلك سنتعرف علي كيفية التسجيل في الدعم الريفي والاستفادة من الدعم المقدم . وكافة التفاصيل المتعلقة بشروط بوابة الدعم الريفي .

تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة وما هي طريقة التسجيل في المنصة

تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة يتم عبر الموقع الرسمي . لوزارة البيئة السعودية أو من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحدة وذلك وفقاً للخطوات التالية :-

طريقة التسجيل في دعم ريف من خلال تسجيل الدخول لموقع المنصة الرسمي . كما يتم أيضاً التسجيل في الدعم الريفي من خلال موقع النفاذ الوطني الموحد . كذلك يجب أن يتم التسجيل في دعم ريف من خلال بيانات المستفيد من الدعم . يتم التعرف والاستعلام عن دعم ريف ومواعيد صرفه من قائمة نتائج الأهلية من الصفحة الرئيسية بالموقع . كما يتم التعرف علي تفاصيل الدفعات المصروفة من دعم ريف من خلال القائمة الخاصة بالاستعلام .

تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة وشروط بوابة الدعم الريفي

أن يكون المتقدم يعمل في المهن الزراعية المحددة من الدعم الريفي .

كذلك نصت الشروط علي أن يكون من سكان المناطق الإدارية المحددة ويشملها دعم ريفي .

كما يجب أن لا يكون المستفيد يعمل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي .

يجب أن يكون المستفيد من الدعم الريفي لا يقل عمره عن 21 عاماً .

كذلك ضمن الشروط أن لا يتجاوز دخل المستفيد مبلغ 6000 ريال سعودي .

كما يجب أن لا يتجاوز عدد البرامج المدعومة عن ثلاث برامج .

كذلك من شروط تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة أن لا يتجاوز مبلغ الدعم 54 ألف ريال في العام لكل البرامج .

يجب تقديم المستندات التي تثبت مزاولة المهنة التي يتم التقديم لها للحصول علي دعم ريف .

تنفيذ كافة الإجراءات والشروط الصحية وأيضاً الفنية المنصوص عليها من الدعم الريفي .

كذلك من شروط بوابة الدعم الريفي أن يكون للمستفيد حساب بنكي خاص به .

استكمال بيانات التسجيل ورفع الطلب علي منصة دعم ريف .

كذلك يجب حصول الأسر المنتجة علي وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية .

موعد نزول دعم ريف وكم المبلغ الذي يتم صرفه من الدعم الريفي

موعد نزول دعم ريف كما هو متعارف عليه في كل شهر . حيث يتم صرف الدعم الريفي في اليوم الأول من كل شهر حتي اليوم العاشر من الشهر ذاته . كذلك فيما يخص كم مبلغ الدعم الريفي الذي يتم صرفه للمستفيدين . ذلك تم تحديده من وزارة البيئة بقدر 54 ألف ريال سعودي في العام الواحد . لعدد ثلاث برامج مختلفة وذلك بعد أن تنطبق شروط الاستحقاق في الدعم الريفي .

القطاعات التي يتم تقديم الدعم لها عبر بوابة الدعم الريفي

يتم تقديم الدعم الريفي لعدد قطاعات محددة من الوزارة وذلك كما يلي :-

دعم قطاعات انتاج العسل وأيضاً تربية النجل عبر بوابة الدعم الريفي . كذلك من خلال تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة يتم تقديم الدعم لقطاع تسويق وتصنيع وانتاج الفواكه . كما بوابة الدعم الريفي تقدم الدعم لقطاع زراعة الورد وانتاجه والتجارة به . ذلك بجانب تقديم الدعم الريفي لقطاع مربي صغار المواشي داخل السعودية . كذلك يتم تقديم الدعم الريفي للعديد من القطاعات ويتم التعرف عليها عبر الموقع الرسمي .

هل المبالغ المنصرفة من بوابة الدعم الريفي يمكن أن ترد

من خلال التسجيل في الدعم الريفي وصرف الدعم عبر بوابة الدعم الريفي . أثير تساؤل من بعض المواطنين فيما يخص المبالغ المنصرفة من الدعم الريفي هل يتم استردادها أم لأ . وذلك التساؤل تمت الإجابة عليها عبر الصفحة الرسمية لدعم ريف . بأن كافة المبالغ التي يتم صرفها من الدعم الريفي للأسر المنتجه لا يتم ردها .

تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة وذلك يم من خلال الموقع الرسمي . والمرفق الرابط الخاص به داخل المقال كذلك تم توضيح موعد نزول دعم ريف الخاص بشهر ديسمبر . ذلك الذي يتم صرفه من بداية الشهر حتي اليوم العاشر منه .