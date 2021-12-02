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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة وما هي طريقة التسجيل في دعم ريف في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة وأيضاً لكافة القطاعات التي يتم تقديم دعم ريف لها . كذلك ما هي طريقة التسجيل في دعم ريف التي يتم من خلالها الحصول علي دعم ريف . كما سنوضح خلال المقال موعد نزول دعم ريف الخاص بشهر ديسمبر الجاري . كما أنه من خلال بوابة ريف تسجيل الدخول يتم التعرف علي القطاعات التي يتم دعمها . وهي عديدة في أكثر من اتجاه مختلف . كذلك سنتعرف علي كيفية التسجيل في الدعم الريفي والاستفادة من الدعم المقدم . وكافة التفاصيل المتعلقة بشروط بوابة الدعم الريفي .
تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة وما هي طريقة التسجيل في المنصة
تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة يتم عبر الموقع الرسمي . لوزارة البيئة السعودية أو من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحدة وذلك وفقاً للخطوات التالية :-
- طريقة التسجيل في دعم ريف من خلال تسجيل الدخول لموقع المنصة الرسمي .
- كما يتم أيضاً التسجيل في الدعم الريفي من خلال موقع النفاذ الوطني الموحد .
- كذلك يجب أن يتم التسجيل في دعم ريف من خلال بيانات المستفيد من الدعم .
- يتم التعرف والاستعلام عن دعم ريف ومواعيد صرفه من قائمة نتائج الأهلية من الصفحة الرئيسية بالموقع .
- كما يتم التعرف علي تفاصيل الدفعات المصروفة من دعم ريف من خلال القائمة الخاصة بالاستعلام .
تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة وشروط بوابة الدعم الريفي
- أن يكون المتقدم يعمل في المهن الزراعية المحددة من الدعم الريفي .
- كذلك نصت الشروط علي أن يكون من سكان المناطق الإدارية المحددة ويشملها دعم ريفي .
- كما يجب أن لا يكون المستفيد يعمل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي .
- يجب أن يكون المستفيد من الدعم الريفي لا يقل عمره عن 21 عاماً .
- كذلك ضمن الشروط أن لا يتجاوز دخل المستفيد مبلغ 6000 ريال سعودي .
- كما يجب أن لا يتجاوز عدد البرامج المدعومة عن ثلاث برامج .
- كذلك من شروط تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة أن لا يتجاوز مبلغ الدعم 54 ألف ريال في العام لكل البرامج .
- يجب تقديم المستندات التي تثبت مزاولة المهنة التي يتم التقديم لها للحصول علي دعم ريف .
- تنفيذ كافة الإجراءات والشروط الصحية وأيضاً الفنية المنصوص عليها من الدعم الريفي .
- كذلك من شروط بوابة الدعم الريفي أن يكون للمستفيد حساب بنكي خاص به .
- استكمال بيانات التسجيل ورفع الطلب علي منصة دعم ريف .
- كذلك يجب حصول الأسر المنتجة علي وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية .
موعد نزول دعم ريف وكم المبلغ الذي يتم صرفه من الدعم الريفي
موعد نزول دعم ريف كما هو متعارف عليه في كل شهر . حيث يتم صرف الدعم الريفي في اليوم الأول من كل شهر حتي اليوم العاشر من الشهر ذاته . كذلك فيما يخص كم مبلغ الدعم الريفي الذي يتم صرفه للمستفيدين . ذلك تم تحديده من وزارة البيئة بقدر 54 ألف ريال سعودي في العام الواحد . لعدد ثلاث برامج مختلفة وذلك بعد أن تنطبق شروط الاستحقاق في الدعم الريفي .
القطاعات التي يتم تقديم الدعم لها عبر بوابة الدعم الريفي
يتم تقديم الدعم الريفي لعدد قطاعات محددة من الوزارة وذلك كما يلي :-
- دعم قطاعات انتاج العسل وأيضاً تربية النجل عبر بوابة الدعم الريفي .
- كذلك من خلال تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة يتم تقديم الدعم لقطاع تسويق وتصنيع وانتاج الفواكه .
- كما بوابة الدعم الريفي تقدم الدعم لقطاع زراعة الورد وانتاجه والتجارة به .
- ذلك بجانب تقديم الدعم الريفي لقطاع مربي صغار المواشي داخل السعودية .
- كذلك يتم تقديم الدعم الريفي للعديد من القطاعات ويتم التعرف عليها عبر الموقع الرسمي .
هل المبالغ المنصرفة من بوابة الدعم الريفي يمكن أن ترد
من خلال التسجيل في الدعم الريفي وصرف الدعم عبر بوابة الدعم الريفي . أثير تساؤل من بعض المواطنين فيما يخص المبالغ المنصرفة من الدعم الريفي هل يتم استردادها أم لأ . وذلك التساؤل تمت الإجابة عليها عبر الصفحة الرسمية لدعم ريف . بأن كافة المبالغ التي يتم صرفها من الدعم الريفي للأسر المنتجه لا يتم ردها .
تسجيل الدعم الريفي للأسر المنتجة وذلك يم من خلال الموقع الرسمي . والمرفق الرابط الخاص به داخل المقال كذلك تم توضيح موعد نزول دعم ريف الخاص بشهر ديسمبر . ذلك الذي يتم صرفه من بداية الشهر حتي اليوم العاشر منه .
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