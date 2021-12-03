طريقة التسجيل في منصة احسان كمستفيد 1443ه‍ في 3 خطوات بسيطة

طريقة التسجيل في احسان كمستفيد 1443ه‍، حيث مازال اهتمامات الكثير من الأشخاص حول البحث عن التسجيل في برنامج موقع أحسان للحصول علي التبرعات والمساعدات التي يقدمها بعض الأشخاص لمساندة غيرهم من المحتاجين والباحثين عن طرق تساعدهم على المعيشة الصعبة وتوفر لهم كافة ما يلزمهم من الاحتياجات اللازمة للعيش بحياة كريمة بتوفير الدعم المادي والمساعدة في حل مشاكل المعيشة وعمل الخير وتوفير الراحة والرعاية للجميع داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في منصة إحسان

يمكن لأي شخص في المملكة العربية السعودية التسجيل في أحسان الخيري ولكن يلزم مراعاة التالي:

يراعي توافر تفعيل الاتصال للمستخدم التي تسمح بوصول أحسان له خلال أي وقت.

باعتبار الذي له الحق في ذلك التبرع من أبناء المملكة فقط.

لم يقدر أي شخص من خارج المملكة العربية السعودية التسجيل في الحصول علي موقع احسان حيث يجب أن يكون لديه رقم جوال سعودي.

حيث يجب أن يكون لديه رقم جوال سعودي. يلزم للمستخدم أن يكون له بريد إلكتروني للتسجيل في أحسان الخيرى.

طريقة التسجيل في احسان كمستفيد 1443ه‍

الدخول في البحث عن موقع أو برنامج أحسان عن طريق الأنترنت علي رابط ehsan.sa. يتم الضغط بالزر اعلي الصفحة علي التسجيل. ثم يعطيك أمر بتسجيل رقم الجوال وإدخال رمز التحقق للتسجيل على حسابك. في حالة عدم وجود بريد إلكتروني لك اضغط علي أنشاء حساب جديد. ثم يتم امتلاء الحقول بالبيانات المطلوبة منك. يتطلب منك بيانات الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورمز التحقق ثم الإرسال.

خطة أو برنامج المساعدة في موقع أحسان

يتم التبرع من اجل المساعدات في الجوانب التالية:

الأمور الصحية.

الجوانب الاجتماعية.

الإغاثة والرعاية الصحية.

العمل البيئي والتنموي.

المجالات الاقتصادية.

المجالات التقنية.

واليكم رابط التسجيل في منصة أحسان للاستفادة من الخدمات والمزايا التي يطرحها الموقع.

الهدف من أعمال أحسان الخيرى

رفع مستوى العدل والشفافية للأعمال الخيرية والتموين.

القيام بالعمل بدور المسئولية الاجتماعية في القطاع الخاص.

دعم القطاع الغير ربحي لنجاحه وتوسيع اثره.

الاتحاد مع جميع الجهات الحكومية المختلفة لنفع والاستفادة العامة لدى الجميع.

تقوية الروح والانتماء للوطن والعمل الخيرى والإنساني للمجتمع.

وصلنا لختام شرح طريقة التسجيل في منصة أحسان كمستفيد 1443ه‍ في 3 خطوات بسيطة.