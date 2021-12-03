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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الراجحي المالية 2022 تعتبر واحدة من المواضيع الهامة لدى الكثير من المواطنين السعوديين وخاصة المستثمرين وخبراء التداول في أسهو السوق السعودية، وذلك لما يقدمه بنك الراجحي من خدمات مصرفية متكاملة ومبتكرة بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات المالية المطابقة لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، كما يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات الاستثمارية الهامة عبر شركة الراجحي المالية التابعة للبنك، مما دفع الكثير من المستثمرين في المملكة العربية السعودية إلى البحث عن طريقة التسجيل في الراجحي المالية ليتمكنوا من شراء وتداول الأسهم بنجاح وهذا ما سنتعرف علية في حيثيات هذا المقال.

طريقة التسجيل في الراجحي المالية 2022

يعتبر بنك الراجحي واحد من أهم وأبرز البنوك بالمملة العربية السعودية حيث يشتهر برأس المال الكبير والأمانة والمصداقية في التعامل مع عملائه، كما أنه يعمل وفقاً لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.

كما يقدم المصرف العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي توفير أكبر قدر من الراحة للعملاء، حيث يوفر العديد من خدمات الاستثمار وتداول الأسهم عبر شركة الراجحي المالية، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار والعديد من المنتجات والتمويلات الهامة الأخرى.

قبل البدء في شرح طريقة التسجيل الراجحي المالية يجب على كافة العملاء والمستخدمين أن يكون لديهم حساب مصرفي لدى البنك، وفيما يلي خطوات التسجيل بالتفصيل:

في البداية قم بفتح الموقع الرسمي لمنصة الراجحي المالية.

بعد ذلك قم بالضغط على زر “ تسجيل مستخدم جديد “.

“. سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات قم بإدخالها وتتمثل في (رقم الهوية – رقم حساب العميل الموجود على بطاقة الحساب الجاري)

ثم قم بالضغط على زر “ التالي “.

“. بعد ذلك قم بإدخال رمز التفعيل، ثم قم بالنقر على زر “ التالي “.

“. ثم قم بتحديد العرض من الحساب وهو “ خدمة التداول الإلكتروني “.

“. بعد ذلك قم بالموافقة على الشروط والأحكام ومن ثم قم بإكمال البيانات والتي تتمثل في (اسم مستخدم – كلمة مرور تتكوم من ٨ خانات على الأقل – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف الجوال).

ثم قم بتحديد نوع العميل وهو فرد أم شركة ومن ثم قم بتحديد اللغة المراد استخدامها.

بعد ذلك قم بالضغط على زر “ التالي “.

“. ثم نقوم بتحديد المحفظة التي سيتم منها خصم رسوم الاشتراك.

وأخيراً نقوم بالنقر على زر “موافق“.

عند الانتهاء من عملية التسجيل قم بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية وقم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر الذي تم تسجيلهم، ومن ثم قم بالبدء في عملية التداول.

طريقة تداول الأسهم عن طريق الانترنت الراجحي

تتمثل طريقة تداول الأسهم في الراجحي المالية في الخطوات التالية:

أولاً يقوم العميل بفتح منصة الراجحي المالية لتداول الأسهم.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “ خدمات الاكتتاب “.

“. ثم قم بعد ذلك بتحديد نوع الخدمة التي ترغب بها سواء هي (بيع أسهم اكتتاب، شراء أسهم اكتتاب، زيادة رأس المال).

بعد ذلك قم بالضغط على زر “ بيع اسهم الاكتتاب “.

“. قم الآن باختيار الشركات التي ترغب في الاكتتاب بها، قم بتحديد عدد الأسهم التي ترغب في اكتتابها.

وأخيراً قم بالضغط على زر “تنفيذ“.

رقم تداول الراجحي

أصبح بإمكان كافة العملاء التواصل مع البنك عن طريق رقم الراجحي الموحد وهو 920005856.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة التسجيل في الراجحي المالية 2022، كما تعرفنا على خطوات تداول الأسهم في منصة الراجحي المالية، وعلاوة على ذلك قمنا بعرض رقم هاتف الراجحي الموحد.