شركة التيسير تعتبر من أحد أشهر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، في الفترة الأخيرة جميع العاملين والموظفين يقبلون بكل مستمر على هذه الشركات وذلك بسبب الخدمات المتميزة التي تقوم هذه الشركة بعرضها للعملاء، حيث يعرض الكثير من الميزات الرائعة على القروض منها فترة تسديد القرض تصل إلى خمس أعوام، والتي تعتبر من أحد أكبر الفترات التي تمنحها البنوك داخل المملكة العربية السعودية، يمكن زيارة الشركة للحصول على القرض أو من خلال الموقع الرسمي لها.

أهم الشروط اللازمة عنك طلب التمويل لدى شركة التيسير بالمملكة

يوجد بعض القواعد والشروط التي قامت شركة التيسير يعرضها، وعند توافرها وتطبيقها يمكن الحصول على التمويل بكل سهولة، ودائماً ما يكون في مقدمة هذه الشروط أن يكون الشخص المتقدم لطلب التمويل سعودي الجنسية، وأيضاً يجب أن يمتلك دخل مادي ثابت وهو مبلغ قامت بتحديده وهو 5 آلاف ريال سعودي، ويوجد أيضاً شروط أخرى منها:

من أجل قبول طلب التمويل من شركة التيسير يجب ضمان العميل بأنه يمتلك دخل مادي ثابت طوال الست أشهر القادمة، وذلك الأمر يطبق على العاملين في أي قطاع سواء كان خاص أو عام.

يتم إحضار بعض الأوراق الهامة والتي تثبت شخصية العميل منها البطاقة الشخصية، والتي يتوافر بها محل الإقامة وبعض البيانات الشخصية الأخرى.

من بين الشروط أيضاً ألا يقل عمر العميل عن 21 عام وكذلك لا تزداد عن 60 عام.

كافة المزايا التمويلية التي يحصل عليها العميل لدى شركة التيسير

تمنح شركة التيسير الكثير من المزايا للمواطنين منها:

منح مبلغ تمويلي وقد يصل هذا المبلغ إلى 100 ألف ريال سعودي.

من أفضل الميزات وهي سرعة الموافقة على هذا الطلب ولك في حالة توافر جميع الشروط.

سرعة إيداع المبلغ في حساب العميل والذي يعتبر من أفضل الميزات التي يقدمها.

فترة سداد القرض تصل دائماً إلى 5 سنوات مما يسهل الأمر على جميع العملاء.

التمويل من خلال شركة التيسير لا يحتاج كفيل للعميل، وذلك الأمر الذي لا تقدمه معظم الشركات.

في نهاية المقال نكون قد قدمنا لحضراتكم جميع المعلومات عن تمويل سريع بدون كفيل وبلا تحويل الراتب.