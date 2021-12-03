نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجدول الدراسي السعودي التقويم الدراسي بعد التعديل للعام 1443 نظام الثلاث فصول 2021 في المقال التالي
التقويم الدراسي بعد التعديل للعام 1443 بالتزامن مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجاري 1443، فنجد أن عمليات البحث تزداد بشكل كبير في هذا التوقيت للتعرف على الجدول الدراسي السعودي، وذلك للتعرف على التقويم الدراسي الجديد الخاص بالعام الدراسي الجاري 1443، وهو التقويم الذي يقوم بتحديد كافة المواعيد الخاصة بانطلاق الدراسة الفصول المختلفة الثلاثة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك مواعيد الاجازات وغيرها من المواعيد الهامة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الجدول الدراسي للتعرف على التقويم الدراسي في السعودية 1443 الذي يتضمن كافة المواعيد لجميع الصفوف الدراسية بشكل عام.
الجدول الدراسي السعودي
وتبها التقويم الدراسي السعودي المعتمد في بداية العام الدراسي الجاري، فيقوم هذا التقويم بتحديد كافة المواعيد الهامة للطلاب على مدار العام، مثل مواعيد الاجازات وكذلك مواعيد العطلات الرسمية في السعودية، فضلا عن التعرف على كافة مواعيد الامتحانات الخاصة بالفصول الثلاثة لجميع المراحل الدراسية بشكل عام، فنجد ان التقويم الدراسي والجدول الدراسي جاء على النحو التالي.
- بداية الفصل الدراسي الثاني في يوم الخامس من شهر ديسمبر 2021، الموافق 1 من شهر جمادي الأول 1443.
- اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في يوم السادس من شهر يناير 2022، والذي يوافق يوم الثالث من شهر جمادي الاخر 1443.
- بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني تكون في يوم 10 من شهر مارس 2021، الموافق يوم 8 من شهر 7.
- بداية الفصل الدراسي الثالث في يوم 20 من شهر مارس، والذي يوافق يوم 17 من شهر 8 لعام 1443.
التقويم الدراسي بعد التعديل للعام 1443
خدمة جدولي منصة مدرستي 1443
يمكن لكل طالب التعرف على الجدول الخاص به من خلال خدمة جدولي عبر منصة مدرستي التعليمية من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم الدخول في البداية الى موقع منصة مدرستي .
- تسجيل الدخول الى المنصة من خلال ادخال اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.
- يتم اختيار الخدمات الموجودة عبر المنصة.
- اختيار جدولي من خلال الخدمات الموجودة عبر الحساب الشخصي للطالب.
- شوق يتم اظهار الجدول الدراسي الخاصة بالطالب والذي يقوم بتوضيح كافة المواعيد الخاصة بالحصص الدراسية من خلال منصة مدرستي مباشرة.
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