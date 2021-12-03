حجز القطار من الرياض إلى الدمام سار SAR

حجز القطار من الرياض إلى الدمام يتم عبر العديد من الخطوات البسيطة، وقد سهلت الهيئة الخاصة بالخطوط الحديدية هذه المهمة عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لها حيث تستطيع من خلاله الحصول على خدمات مميزة، وتوفير الجهد والوقت على المواطنين، وقد قامت شبكة الخطوط الحديدية بتطوير خدماتها معتمدة على الإتقان والابتكار، حيث تقدم هذه الهيئة خدمات النقل للدمام والهفوف والرياض بسهولة وبساطة.

حجز القطار من الرياض إلى الدمام

يمكنك حجز القطار من الرياض إلى الدمام عبر زيارة الموقع المخصص لمؤسسة الخطوط الحديدية، ويمكنك تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

يمكنك حجز الرحلة التي تريدها من خلال اختيار احجز رحلتك الان ثم تختار بعد ذلك خدمة حجز قطار الرياض الدمام.

تستطيع بعد ذلك تحدد الميعاد الخاص بالمغادرة، وكذلك الوصول واختيار نوع التذكرة ويمكنك إدخال بيانات المسافر وعمره وعدد الركاب، وتنتقل في النهاية لتسديد تكلفة الرحلة المحجوزة بعد الانتهاء من كل هذه البيانات.

كيفية حجز تذاكر قطار الرياض الدمام

يمكنك حجز تذاكر القطار من الرياض إلى الدمام بعد إدخال البيانات الخاصة بالحجز على الموقع الإلكتروني.

يتم دفع سعر التذكرة وتحديد طريقة الدفع بواسطة بطاقة مدى وتستطيع ادخال بيانات البطاقة الخاصة بالاسم والرقم ويجب إدخال تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة والرقم السري المدون خلفها.

ستظهر رسالة للهاتف بها كلمة سر مؤقتة اكتبها في المكان المناسب، وتستطيع عبر هذه الخطوات الدفع وحجز التذكرة بسهولة.

يمكن الدفع عبر العديد من البنوك منها بنك الراجحي أو بنك البلاد أو البنك السعودي للاستثمار أو بنك الجزيرة أو بنك الرياض أو بنك الإنماء أو البنك الأهلي التجاري وبنك ساب في حالة كنت من أحد عملاء هذه البنوك يمكنك ذلك ببساطة.

جدول مواعيد رحلات القطار من الرياض الى الدمام

يمكنك معرفة مواعيد حجز القطار من الرياض إلى الدمام بسهولة عبر هذا المقال حيث:

قطار رقم ثمانية يغادر من الرياض الساعة 10:26 في الصباح ويصل للهفوف الساعه 12 ظهرا و46 دقيقة ويمر هذا القطار بمحطة بقيق ويصل فيها 1:20 ظهرا وبعدها محطة الدمام يصل 1:56 ظهرا.

قطار رقم 12 يغادر من الرياض 3:00 و40 دقيقة في العصر ويصل للهفوف 6:00 مساء ولمحطة بقيق الساعة 6:34 مساء ويصل لمحطة الدمام 7:07 في المساء.

القطار رقم تسعة محطة الدمام يصل الساعة 2:57 عصر ويصل إلى محطة بقيق في الساعة الثالثة عصرا 36 دقيقة، ومحطة الهفوف 4:18 ومحطة الرياض يصلها الساعة 6:29 دقيقة.

قطار رقم 2030 سيغادر محطة الدمام في الساعة الحادية عشر صباحا 35 دقيقة، ويصل لمحطة الرياض في الساعة الثانية عشر ظهرا 28 دقيقة.

مميزات السفر عبر القطارات

بعدما ذكرنا كيفية حجز القطار من الرياض إلى الدمام الآن سوف نذكر مميزات النقل واستخدام القطارات وتشمل:

يستوعب القطار عدد كبير من المسافرين للعديد من الدرجات حيث تستطيع اختيار ما يتناسب معك.

الرحلة سريعة ولا تستغرق وقت طويل على عكس الحافلات والسيارات، كما أنه تكلفتها مناسبة.

من خلال استخدام القطار سيتم التغلب على مشاكل الزحام في المواصلات وهي وسيلة آمنة وغير مكلفة بالمرة، واستخدمها يقلل من معدل الحوادث.

يمكنك شراء التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني ببساطة ويمكنك اختيار طريقة الدفع التي ترغب بها وذلك بعد الخوف من ظهور فيروس كورونا والتقليل من الازدحام.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا العديد من المميزات حول استخدام القطارات، كما ذكرنا كيف تقوم بحجز القطار من الرياض إلى الدمام والمحطات التي يمر بها وموعد الرحلات بالتفصيل.