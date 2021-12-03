خطوات التقديم على وظائف القوات الخاصة لامن الحج والعمرة 1443 والشروط المطلوبة

التقديم على القوات الخاصة لامن الحج والعمرة 1443 فى المملكة العربية السعودية، حيث إن هذه الوظائف الهامة التى يطمح الكثير من المواطنين فى المملكة فى التقديم فيها بمجرد إن يتم الإعلان عن توافر بعض الفرص من الوظائف الفارغة لدى هذه القوات وذلك لأن هذه القوات تعد من ضمن القوات الهامة فى المملكة العربية السعودية.

القوات الخاصة لامن الحج والعمرة 1443

تعتبر هذه القوات واحدة من ضمن القوات الهامة فى المملكة العربية السعودية والتى تتبع لوزارة الداخلية السعودية وتلك القوات تتكون من نحو 95 الف فرد فى المملكة يقومون بحماية الحجاج والمعتمرين فى موسم الحج والعمرة، ويتم مساندة هذه القوات بمجموعة من الجنود فى وزارة الحرس الوطني والدفاع.

شروط التقديم على الوظائف

خصصت وزارة الدفاع عدد من الشروط التى يجب إن تتوافر حتى يتم التقديم فى تلك الوظائف حيث تتلخص هذه الشروط فى السطور التالية:-

لابد من إن يكون المتقدم سعودي المنشأ وقد ولد وتربي فى المملكة العربية السعودية.

يجب إن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

لابد من إن يكون المتقدم لهذه الوظائف غير مسبوق الحكم علية فى القضايا من قبل وإن يكون حسن السير والسلوك.

إن يتمتع باللياقة البدنية المطلوبة.

يجب إن يتوافق الطول مع الوزن بناء على اللجنة الطبية المطلوبة.

لابد من إن يجتاز جميع الاختبارات التي تقام سواء اختبارات رياضية أو اختبارات ذكاء.

خطوات التقديم على وظائف القوات الخاصة لامن الحج والعمرة 1443

يتم التقديم على هذه الوظائف من خلال منصة أبشر للوظائف حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي:-