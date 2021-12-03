لهذه الأسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في النظام الجديد

أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور والحالات المؤدية لذلك، خاصةً إذا خالف المستفيد شروط الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يعد أحد أهم البرامج المقدمة من قبل وزارة التنمية البشرية؛ للنهوض بالمستوى المعيشي للأسر التي تعاني من انخفاض الدخل، وتحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي لهم، ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع من خلال تحويل القادرين على العمل إلى منتجين، لذلك يجب على المستفيدين مراعاة معايير استمرارية صرف المعاش.

أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض أسباب التي إذا توفرت في المستفيد من راتب الضمان يتوقف على إثرها صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، وتتمثل هذه الحالات في:

حدوث خلل بأحد الشروط التي يترتب عليها استحقاق الضمان الاجتماعي.

في حالة ثبوت خطأ في البيانات التي تم تقديمها من قبل الأفراد أو الأسر المستفيدة.

إذا تم حدوث تأخير في تحديث بيانات المستفيد التي تطلبها الجهات المعنية، لفترة قد تمتد إلى شهر من تاريخ إعلامه بضرورة التحديث.

في حالة ثبوت أن المستفيد المنطبقة عليه شروط التأهيل قد تخلف عن الخطة الموضوعة لتأهيله.

إذا تم ثبوت أن المستفيد الذي يملك القدرة على العمل لا يحاول البحث عن وظيفة.

في حالة عدم الالتحاق بأحد المنصات التابعة للوزارة التي تقوم بتوفير فرص العمل المناسبة، ولم ينضم للبرامج التدريبية المتاحة.

إذا ثبت سكن المستفيد في أحد مراكز الإيواء التابعة للمملكة.

في حالة تنازل المستفيد عن راتب الضمان المخصص له.

في حالة أن توفى الله الشخص المستفيد.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة التنمية البشرية عن أهم الشروط التي بناءً عليها يحصل الأشخاص المتقدمين على معاش الضمان الاجتماعي، ولا يندرج تحت قائمة أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، كالآتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية، ويقيم بالمملكة بصفة دائمة، وقد يستثنى من الجنسية السعودية عدة فئات نذكر منها:

المرأة المطلقة والأرملة المتزوجة من سعودي وهي غير سعودية، ولديها أبناء.

أولاد المرأة المطلقة والأرملة التي تحمل الجنسية السعودية، وكانت متزوجة من رجل غير حامل للجنسية السعودية.

أن لا يزيد دخل الفرد أو الأسرة المحتسب عن حد المعاش الأدنى المقدر ب 1100 ريال لرب الأسرة، و 550 ريال للفرد الواحد في الأسرة.

أن يقوم بتقديم كافة المستندات الخاصة بتعليم وصحة الأبناء، والتعهد بالالتحاق بالبرامج المعنية بتدريب الأشخاص القادرين على العمل.

لا يقيم المتقدم بأحد مراكز الإيواء التابعة للمملكة.

لا يملك أي أصول بقيمة عالية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي بعد التسجيل

أكدت وزارة الموارد البشرية أنه خلال الشهر القادم سيتم نقل الأفراد المستحقين معاش الضمان الاجتماعي، وأنها قد فتحت باب التقديم في نوفمبر الماضي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd، ويستمر حتى 23 مايو 2022، وأنها بصدد نقل المستفيدين بشكل تدريجي، ودراسة الحالات المتقدمة وأهليتها خلال شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم الصرف خلال شهر يناير القادم، وبذلك نكون تعرفنا على أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور.