نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاش 100000 ريال بلا كفيل وإيداع في 24 ساعة وبلا تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العملاء دائماً عن أفضل العروض والمنتجات التمويلية التى تناسب احتياجات العملاء المختلفة سواء تمويل شخصي من أجل التعليم أو تجديد المنزل أو أى عرض آخر حيث توفر شركة التيسير للتمويل بالسعودية أسرع تمويل شخصي سريع ويتميز أيضاً بإيداع فوري خلال 24 ساعة من طلب التمويل ومن خلال هذا المقال نوضح لكم طريقة الحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير للتمويل.

كاش 100000 ريال بلا كفيل لدى شركة التيسير للتمويل

متاح الآن تمويل شخصي كاش فوري يبلغ قيمة إلى 100 ألف ريال سعودي ويتميز هذا التمويل من شركة التيسير بعدد من المزايا وهي

يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي السريع من التيسير بأنه لا يحتاج إلى كفيل من أجل طلب التمويل.

التمويل الشخصي أيضاً من التيسير يمتاز بأنه متوفر بفترة سداد مرنة ربما تصل إلى 60 شهر.

القرض من التيسير للتمويل يتميز كذلك بقيمة تمويل ربما تصل إلى 100000 ريال سعودي.

متاح أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بهامش ربح تنافسي.

كذلك يمتاز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بإيداع فوري في 24 ساعة.

لا يحتاج أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة التيسير لوجود كفيل أو ضامن.

أيضاً لا يحتاج قرض التيسير للتمويل إلى تحويل الراتب لدى شركة التيسير.

طريقة طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير

لا يحتاج التمويل الشخصي الفوري من شركة التيسير إلى وقت أو جهد فيستطيع العميل طلب التمويل أونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير ثم الدخول على رابط التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير وأيضاً بعد الإطلاع على تفاصيل التمويل يستطيع العملاء من طلب التمويل من خلال الضغط على طلب التمويل وإدخال البيانات المطلوبة.

شروط تمويل شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية

وضعت شركة التيسير للتمويل عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي ذات الإيداع الفوري وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام عند طلب التمويل.

كذلك يشترط أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية.

لابد أيضاً أن تكون فترة عمل المتقدم مدة لا تقل عن 6 أشهر عند طلب التمويل.

أيضاً 5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم.

هاتف شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يتمكن العملاء من التواصل مع شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية من خلال الإتصال على رقم خدمة عملاء المجاني وهو 8001160011 ومن خلال هذا الإتصال أيضاً يحصل العميل على إجابة جميع الاستفسارات حول المنتجات والخدمات التي تقدمها شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.