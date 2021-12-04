نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بلاك بورد فيصل تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بلاك بورد فيصل، جامعة الملك فيصل بدورها تُشكل نموذج في التعليم عن بعد آخذا بالتطور، وتتعدد الأساليب الرامية لوضع مسار تعليمي قادر على منح الطلبة فّرص التعلم وينعكس ذلك من خلال وسائل البريد والمنتديات الالكترونية وغرف الحوار بما يلبي متطلبات التعليم العالي بدون أوجه قصور وبما يخدم البحث عن تعليم عن بعد يكون بديل ومناسب- في ظل ظروف قد تعوق التحاق الطلاب في الجامعات التقليدية المنشرة في المملكة العربية السعودية.

جامعة الملك فيصل عن بعد

ومع التطور التقني والتكنلوجي اصبح التعامل مع التعليم عن بعد أساساً في دول العالم، ويتخذ التعليم الإلكتروني بأشكال أدواته خططاً تدفع نحو التعليم الجامعي الإلكتروني خاصة في وقت ما تواجهه الدول بأكملها من انتشار فيروسات وبائية، وتهدف لاستيعاب الطلبة وتخريجهم بأعلى مستويات الدرجات الاكاديمية وبمعايير معترف بها دولياً لذلك أرتقت جامعة الملك فيصل باستخدام التكنلوجيا والوسائل القائمة لتوفير بيئة تعليم من شانها ان تفي بإدارة العملية التعليمية وضبطها وقياس أداء المتعلمين.

وتعتمد جامعة فيصل نظام بلاك بورد، الذي يعمل كنقطة تواصل

بين منتسبي العملية التعليمية (الطلاب والمعلمين) حيث ينسق النظام واجهة للتفاعل لإدارة التعلم ومراقبة كفاءة العلمية التعليمية في المؤسسة التعليمية.

تأسست جامعة الملك فيصل في عام 1975 الموافق هجري،1395 وهي تقع في الهفوف بالأحساء، تقوم على تخريج الطلاب في الدراسات العليا وتخصصات العلوم المختلفة وبها 14 كلية.

نظام البلاك بورد جامعة الملك فيصل تسجيل الدخول

يتحقق تسجيل الدخول لجميع الطلاب في نظام بلاك بورد فيصل بإتباع تعليمات الدخول التالية للتواجد داخل نظام الجامعة التعليمي.

الدخول الى الرابط التالي الخاص بـ جامعة الملك فيصل

النقر فوق بتبويب بعنوان (الدخول على نظام البلاك بورد)

سجل دخولك بالبيانات الخاصة بك: اسم المستخدم| user name كلمة المرور| user name

النقر فوق أيقونة (تسجيل الدخول)

رابط بلاك بورد فيصل

أطلقت جامعة الملك فيصل رابط بلاد بورد وبالنقر فوقه سوف يوصلكم الى نظام بلاك بورد بشكل مباشر الذي تخصصه الجامعّة، حيثّ ستتمكنون من التواجد في واجهة الدخول ثم إدخال بيانات تسجيل الدخول لحسابكمّ، باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.