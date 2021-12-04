احصل على بطاقة المرابحة المتميزة سيجنتشر من بطاقات الراجحي وتعرف على كيفية الإستفادة منها

يعد مصرف الراجحي من أفضل بنوك المملكة العربية السعودية إن لم يكن من أفضل البنوك بالخليج، حيث يقدم العديد من التمويلات البنكية والقروض المختلفة بهدف تقديم المساعدة لكافة المواطنين والمواطنات بالمملكة والأشخاص المقيمين على ظروف أعباء الحياة الكثيرة ومتطلبات الأسر من سداد مدفوعات أو سداد متأخرات الديون أو مصروفات دراسية لأبنائهم أو شراء مستلزمات البيت او مصروفات شخصية للأولاد ولشراء حاجاتهم الخاصة، واليوم ومن خلال موقع ثقفني نكتب عن بطاقة المرابحة سيجنتشر أحد أنواع بطاقات الراجحي المزايا وشروط التقديم للحصول عليها وفوائدها ومزاياها المتعددة، حيث أن حاملها سيحصل على الكثير من المميزات سواء الخصومات داخل الفنادق والمطاعم جانب التسهيلات في المطارات في كافة أنحاء العالم، بالإضافة الى الراحة التي يوفرها لك المصرف عند السداد، وتمنحك فرصة سداد مرن لمشترياتك بالإضافة إلى الحد الائتماني المرتفع، كما تعد هذه البطاقة من البطاقات التي تتوافق مع الضوابط والأحكام الشرعية، بجانب ذلك تعتمد التمويل المرابحة وبذلك تضمن لك الكثير من المزايا، حيث تعتمد على منحك الطرق التقليدية للتمويل، لذلك عند إصدار البطاقة يجب أن تقوم بإيداع مبلغ في حسابك يعادل مبلغ التمويل لتستخدمه سواء في المشتريات أو السحب النقدي، بعائد تمويلي 1% شهريا، وبعد حصولك على بطاقة سيجنتشر الرابحي تتمتع بكل مزاياها الخاصة بالمملكة وبجميع دول الخليج.

شروط ومتطلبات إصدار بطاقة المرابحة سيجنتشر من بطاقات بنك الراجحي المتنوعة:

ولكي تتمكن من إستخراج بطاقة المرابحة سيجنتشر وقبل تعبئة نموذج طلب البطاقة يجب أن تستوفي شروط مصرف الراجحي ويجب أن توفر المتطلبات التالية

لكي يتمكن الشخص المستفيد من الحصول على القرض أن يكون له حساب جار أو عمل حساب جديد للحصول على التمويل.

ضرورة أن يجلب الشخص المستفيد صورة من الهوية الوطنية سارية، وفي حالة أن الشخص المستفيد أجنبي نكتفي بإقامة سارية المفعول.

وضرورة إحضار خطاب تعريف من جهة العمل تفيد بأن الشخص المستفيد يعمل في هذا المجال.

مزايا بطاقة المرابحة سيجنتشر من بنك الراجحي:

تتمتع بطاقة سيجنتشر الراجحي بالكثير من المميزات التي يمكن الاستفادة من خلالها وأبرزها ما يلي: