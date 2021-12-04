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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احصل على نسخة من شهادة الثانوية العامة في السعودية 1443 عبر نظام نور التعليمي في المقال التالي
كيف احصل على نسخة من شهادة الثانوية العامة في السعودية 1443، ضجت كل مواقع البحث بالسؤال عن كيفية أستخراج شهادة الثانوية العامة السعودية، وكيفية الحصول عليها بشكل الكتروني، حيث أنها تعتبر مستند رسمي بملف تقديم طلاب الثانوية الراغبين في الالتحاق بالجامعة، ولقد سهلة وزارة التعليم الحصول على نسخة بخطوات بسيطة، عوضًا عن التزاحم في مقر الوزارة، وحرصًا منا على تقديم كل ما تحتاجون له، سنقدم لكم اليوم الإجابة عن سؤال كيف احصل على نسخة من شهادة الثانوية العامة في السعودية 1443؟
كيف احصل على نسخة من شهادة الثانوية العامة في السعودية 1443
أتاح موقع نتائجي الحصول على نسخة من الشهادة بخطوات بسيطة وسهلة، حتى يستطيع الطلاب تقديمها عند الالتحاق بأي كلية من كليات السعودية:-
- يتم تسجيل الدخول على موقع نتائجي.
- يجب أن يكون لدى الطالب حساب على الموقع وإذا لم يكن لديه يجب إنشاء حساب جديد، وإدخال كل الحقول الإلزامية، ثم الضغط على إنهاء التسجيل.
- كتابة رمز التحقق ثم الضغط على دخول.
- ثم اختيار أيقونة شهادتي بالضغط عليها حتى يتم الحصول على نسخة.
- بعدها يتم الضغط على بدل فاقد.
- يجب على الطالب إدخال كل البيانات الخاصة به حتى يتم استخراج الشهادة التي من بينها مثل اختيار قطاع التعليم، الاسم من الأول وحتى اسم الجد، رقم الهوية، البريد الالكتروني، رقم الجوال.
- إضافة رقم الموضح بالمربع.
- ثم الضغط على التالي وملء كل البيانات.
- حفظ صورة الشهادة يجب الضغط على أيقونة PDF
- بعد إتمام التسجيل سيتم إرسال رمز التحقق على الهاتف، يستوجب إدخاله.
- ثم الضغط على إرسال الطلب.
- فور تدقيق الطلب سيتم ارسال التاريخ المحدد للاستلام بعد سداد الرسوم المستحقة.
خطوات استخراج نسخة من شهادة الثانوية العامة في السعودية من نظام نور
أتاح أيضًا نظام نور إمكانية الحصول على نسخة من شهادة الثانوية العامة واستخراج بدل تالف أو فاقد من خلاله بخطوات بسيطة
- يتم تسجيل الدخول على نظام نور التعليمي بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم الضغط على أيقونة التقارير واختيار تقارير الدرجات.
- تحديد سبب الحصول على نسخة أخرى بالضغط على بدل فاقد أو بدل تالف.
- ملء كل الحقول الفارغة والتي تشمل كل بيانات الطالب.
- ثم الضغط على طباعة حتى يتم طباعتها على الجهاز إن كان متصل بالطابعة، كما يمكن حفظها على الهاتف وطباعتها في وقتٍ لاحق.
خطوات استخراج نسخة من شهادة الثانوية العامة بالإنجليزية
إذا كان الطالب يريد استكمال دراسته خارج البلاد، تحديدًا في أحد البلاد الأجنبية، سيتوجب عليه تقديم شهادة الثانوية العامة باللغة الإنجليزية، لأن الجامعات ترفض الشهادات المترجمة:-
- يتوجب على الطالب الذهاب لمقر الوزارة التابعة للمنطقة التعليمية التي التحق بها الطالب.
- ثم التوجه للقائم بأعمال الترجمة في هيئة القبول والاختبارات.
- يجب في هذه الخطوة تقديم صورة الجواز مع تقديم صورة أيضًا من الشهادة.
- تستغرق فترة استخراج الشهادة باللغة الإنجليزية من يومين وحتى ثلاثة أيام.
- بعدها يمكن للطالب استلام الشهادة.
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