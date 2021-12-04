نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على المساعدة المقطوعة الكترونيا وموعد صرفها ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم على المساعدة المقطوعة ، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لتوفير الكثير من الخدمات الالكترونية التي يكون الهدف منها قضاء المعاملات التي تخص جميع الأشخاص الذين لديهم رغبة كبيرة في الاستفادة من برامج الوزارة بطريقة الكترونية بدون أن يكون هناك احتياج لزيارة جميع الفروع والمقرات الرسمية التي تكون تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبهذا لن يكون هناك أي نوع من المتاعب والانتظار لفترات طويلة في مكاتب العمل وتعتبر خدمة التقديم على المساعدة المقطوعة واحدة من الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل والتنمية.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة

لقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن جميع الشروط التي يجب على كل من يرغب الحصول على المساعدة المقطوعة لمحدودي الدخل القيام بعملية التسجيل ولكن يجب أن تتوافق الشروط مع المتقدم أولاً والتي تتمثل فيما يلي:

يجب على المتقدم أن لا يكون مستفيد من برامج دعم أخرى من قبل وزارة الموارد البشرية والتي يتم تقديمها لمحدودي الدخل في المملكة العربية السعودية.

لابد من أن لا يكون لديه أي سجل تجاري بوزارة العمل.

يجب أن لا يمتلك مزرعة خاصة به تعود عليه بدخل شهري.

إذا كان المتقدم غير متزوج فلابد من أن لا يزيد قيمة دحله الشهري عن 3000 ريال سعودي.

تكون قيمة المساعدة المقطوعة هي نفس قيمة الدخل الاجمالي للأسرة الفرد المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة.

يجب على المتقدم أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

لابد من أن لا يقل عمره عن 35 عام.

لابد من أن يكون سعودي الجنسية.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع الكتروني جديد يساعد على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهي واحدة من الخدمات التي تقوم الوزارة بتقديمها حتى توفر على العملاء الكثير من المتاعب عن القيام بعملية الاستعلام عن المساعدة ولابد من اتباع الخطوات التالية:

الدخول أولاً لصفحة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

ثم يتم إدخال رقم السجل المدني.

بعدها إضافة رمز التحقق.

النقر بعدها على كلمة عرض وسوف تظهر جميع المعلومات والتفاصيل الذي يكون المتقدم بحاجة لها.

وطبقاً لما جاء من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والتي قد جاوبت على جميع الأسئلة للمستحقين للمساعدة المقطوعة عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التي لا يتم تحديده حتى الآن ولكن هناك اختلاف في مواعيد صرف المساعدة.